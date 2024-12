Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (09 - 15 dicembre)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Tenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate

Siamo sicuri che tutti conoscete Hades. Bene, ora prendete la struttura del celebre rogue-like di Supergiant Games, rimuovete dei dell'Olimpo e mitologia greca e sostituiteli con le Tartarughe Ninja e lo scenario urbano di New York City. Se non v basta, aggiungeteci un pizzico di accessibilità in più, una storia cucita a doppio filo con quella dei fumetti IDW dedicati alle Turtles e la possibilità di giocare in 4, sia in locale che online.

Questa mescola porta Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate (che trovate sovente in sconto su Instant Gaming) a essere una delle produzioni più riuscite del 2024, anche se poco conosciuta. Uscita originariamente su mobile e su Nintendo Switch, la conversione per PC riesce a migliorare sensibilmente l'esperienza in portabilità risultando come un'ottima alternativa a chi è costantemente affamato di titoli simili alla splendida produzione di Supergiant Games.

Un FPS frenetico, rabbioso e con... delle sneakers come armi principali?! Se questa cosa sembra assurda anche a voi, sappiate che si tratta di un titolo targato Devolver Digital, quindi tutto è concesso. Fatevi largo a suon di porte sfondate, calci nelle natiche e folle caos all'interno di una città il cui nome non si può scrivere con leggerezza su queste pagine, mentre scegliete quale paio di scarpe da ginnastica vi permetterà di fare più male ai vostri avversari.

Con un gameplay frenetico, punitivo e dannatamente appagante, Anger Foot (che trovate a poco più di 15€ su Instant Gaming) riesce nell'intento di convincere sia in brevi sessioni mordi e fuggi da fruire in mobilità (e su Steam Deck e semplicemente splendido), sia in lunghe partite davanti al monitor del PC Di casa. Insomma una vera e propria boccata di aria fresca che consigliamo a tutti.

Human Fall Flat

Human Fall Flat, per chi non lo avesse mai sentito nominare fino a ora, fu un fenomeno di massa grazie a numerosi streamer che lo portarono in live qualche anno fa. Il gioco, però, rimane uno dei migliori puzzle game basati sulla fisica usciti da qualche anno a questa parte. Nei panni di Bob, in un mondo popolato solo da anonimi Bob, si dovrà raggiungere la fine di un percorso sfruttando la fisica e la totale assenza di abilità del protagonista.

Con una fisica tanto assurda, quanto ben realizzata, Human Fall Flat divenne ben rpesto una "macchina da meme" ma allo stesso tempo, ora che il trend è passato e il gioco si trova a poco meno di 2€ su Instant Gaming, rimane uno dei migliori giochi da fruire in mobilità sulla vostra Steam Deck, capace di far scervellare anche il giocatore più affin ai puzzle game. Inosmma un classico da scoprire se non lo avete mai provato.

G.I.Joe: Wrath Of Cobra

Se anche voi siete nati fra gli anni '80 e gli anni '90, e avete vissuto la "golden age" dei cabinati e dei cartoni americani Made in USA, sicuramente non rimarrete indifferenti a G.I.Joe: Wrath Of Cobra. Riprendendo l'esasperata alchimia di super soldati, acion movie e personaggi improbabili, proposta dalla celebre IP targata Hasbro, il titolo è un beat 'em up bidimensionale che ricrea perfettamente le atmosfere dei cabinati di quegli anni.

Perfetto er ssere fruito in mobilità, ottimo a giocare in compagnia di un amico, G.I.Joe: Wrath Of Cobra risulta un acquisto obbligato per gli amanti del genere e per chiunque voglia rivivere quei momenti disimpegnati fatti di: botte da orbi, barili esplosivi, boss improbabili e fiumi di gettoni inseriti dentro i cabinati. Se poi si tiene in considerazione che costa meno di 8€ su Instant Gaming... risulta davvero difficile non consigliarvelo.