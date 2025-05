Ninja Theory sta lavorando a un nuovo gioco, che cosa sarà?

Lo studio britannico Ninja Theory, noto per titoli come Hellblade e DmC: Devil May Cry, ha condiviso un'immagine enigmatica che mostra uno schermo con sfumature cromatiche particolari, scatenando immediatamente un turbinio di speculazioni nella community di appassionati.

Il tutto arriva in un momento in cui l'azienda era rimasta in silenzio dopo il lancio di Senua's Saga: Hellblade 2, lasciando gli appassionati in trepidante attesa per conoscere quale sarà la prossima direzione creativa del team guidato dai fondatori Mike Ball, Nina Kristensen e Tameem Antoniades.

L'immagine condivisa dallo studio ha catalizzato l'attenzione soprattutto per la sua palette cromatica, che secondo molti fan richiamerebbe le atmosfere di Enslaved: Odyssey to the West, l'apprezzata avventura post-apocalittica del 2010. La possibilità di un Enslaved 2 ha inevitabilmente infiammato le discussioni online, rappresentando per molti un sogno a lungo accarezzato. Le tonalità visibili nello screenshot, infatti, sembrano distaccarsi significativamente dalle atmosfere cupe e psicologiche del già annunciato Project Mara, un titolo horror psicologico svelato circa cinque anni fa ma poi scomparso dai radar comunicativi dello studio.

Parallelamente, cresce l'ipotesi che possa trattarsi di una proprietà intellettuale completamente inedita. Dal suo ingresso nell'ecosistema Xbox Game Studios nel 2018, Ninja Theory ha goduto di maggiori risorse e stabilità finanziaria, condizioni ideali per sperimentare nuove direzioni creative. La storia dello studio è sempre stata caratterizzata da una notevole versatilità, spaziando dai combattimenti frenetici di Heavenly Sword alle profondità psicologiche di Hellblade, fino all'interpretazione moderna di Devil May Cry.

I tempi di sviluppo del team britannico sono tradizionalmente piuttosto estesi, con un'attenzione maniacale alla qualità e all'innovazione narrativa. Considerando questo storico, è probabile che dovremo pazientare ancora a lungo prima che vengano diffuse informazioni concrete sul misterioso progetto. L'ultimo titolo dello studio, Senua's Saga: Hellblade 2, ha richiesto oltre quattro anni di sviluppo, anche a causa delle interruzioni dovute alla pandemia globale, ma ha dimostrato come questi tempi dilatati siano spesso giustificati dalla qualità del prodotto finale.

Nel frattempo, cresce anche l'aspettativa per un possibile approdo di Senua's Saga: Hellblade 2 su PlayStation 5. L'attuale strategia multipiattaforma adottata da Microsoft sta dando risultati positivi, come dimostrato dai recenti lanci di titoli Xbox su piattaforme Sony. Un'eventuale versione PS5 del secondo capitolo della saga di Senua potrebbe addirittura beneficiare delle potenzialità della nuova PS5 Pro, offrendo potenzialmente un'esperienza a 60 fps che rappresenterebbe la versione tecnicamente più avanzata disponibile su console.

Ninja Theory continua così a rimanere sotto i riflettori, dimostrando ancora una volta come la sua capacità di generare attesa e discussione vada ben oltre i confini del semplice annuncio. Che si tratti di Enslaved 2, di una nuova IP o del misterioso Project Mara, la community videoludica attende con impazienza di scoprire quale sarà il prossimo viaggio narrativo proposto da uno degli studi creativamente più stimolanti del panorama videoludico contemporaneo.