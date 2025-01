Cinque giochi da giocare su Steam Deck questa settimana (27 gennaio - 2 febbraio)

Steam Deck, il celebre PC handheld di Valve, ha aperto le porte del PC gaming anche a chi, normalmente, si è sempre rivolto al mondo delle console per la loro immediatezza. SteamOS, difatti, offre un'esperienza totalmente "senza pensieri", dove al giocatore viene richiesto semplicemente di scaricare il software dallo store di Valve e cominciare a giocare, senza preoccuparsi di null'altro.

Ovviamente Steam Deck non è solo questo, soprattutto in virtù della community che gravita attorno al celebre PC handheld di Valve che continua a offrire soluzioni per personalizzare l'esperienza finale in maniere davvero incredibili, ma proprio grazie a questa immediatezza ha permesso a moltissimi giocatori di scoprire alcuni titoli che, vuoi per la portabilità di Steam Deck vuoi per il fatto che offre una libreria di dimensioni abnormi, si sposano perfettamente con la filosofia alla base dell'handheld di Valve.

In questa rubrica abbiamo deciso di farvene conoscere ciclicamente una cinquina. Non importa se sono giochi celebri o perle nascoste, l'importante per noi è che girino squisitamente bene su Steam Deck, offrendo un'esperienza perfetta senza bisogno di "aiutini aggiuntivi" per esprimere appieno il loro potenziale.

Final Fantasy VII Rebirth

Il secondo capitolo della trilogia dedicata al remake di Final Fantasy VII non ha bisogno di presentazioni. Candidato a gioco dell'anno, adorato per come ha mescolato sapientemente elementi action, caratteristiche da JRPG e gli aspetti che resero FFVII così memorabile. Criticato aspramente per le modifiche alla storia.

Non basterebbero così poche righe per parlare di Final Fantasy VII Rebirth nel dettaglio (per questo vi lasciamo alla nostra recensione) ma quello che è indubbio è che anche questo secondo capitolo gira perfettamente su Steam Deck, tanto da aver ricevuto il bollino Deck Verified settimane prima dell'uscita. Differentemente dal primo episodio, però, questa nuova avventura di Cloud e compagni gira a 30 fps stabili con dettagli grafici medio/bassi. Si può alzare il frame rate con qualche manovra di "fine tuning" ma non aspettatevi miracoli. Se siete interessati a provarlo, lo trovate in forte sconto su Instant Gaming ancora per qualche giorno.

DOOM

C'è davvero bisogno che vi parliamo ancora del meraviglioso DOOM del 2016? Nel caso fino a oggi non aveste avuto modo di provarlo, la miglior maniera per prepararsi al prossimo The Dark Ages (che onestamente ci ha sconvolto per la sua qualità) è rimettere mano al titolo che ha dato il via a questa nuova serie per lo storico brand.

DOOM del 2016 gira divinamente su Steam Deck, offrendo un frame rate granitico, ancorato a 60 FPS, e dettagli grafici medio alti. Lo shooter è una lezione di stile e game design che non è riuscita nemmeno a essere eguagliata dal suo seguito diretto, DOOM Eternal)... insomma un titolo che andrebbe giocato da tutti gli amanti del genere , e non, e che per poco meno di 5€ non può assolutamente mancare nella vostra libreria.

Two Point Campus

Vi siete mai chiesti come sia gestire un liceo? Two Point Campus vi risponde in maniera tanto goliardica quanto divertente. trattasi del più recente capitolo della serie Two point (di cui vi consigliamo anche l'ottimo Hospital) che grazie a una formula consolidata, e perfetta per essere giocata sia in mobilità che a casa, riesce a rivelarsi uno dei gestionali più divertenti e ritmati a oggi sul mercato.

Su Steam Deck il titolo gira splendidamente e il supporto al touch screen rende le sessioni di creazione molto più fluide e naturali rispetto ad altri ambienti di gioco. Se dovessimo fare un appunto, forse lo schermo di dimensioni ridotte di Steam Deck potrebbe rendere meno evidenti alcuni degli splendidi dettagli delle ambientazioni di gioco, ,ma al netto di questo, per poco più di 5€ merita sicuramente di stare nella vostra libreria.

Dynasty Warriors: Origins

indubbiamente il titolo meno economico di questa lista (le offerte su Instant Gamig sono ancora poche) ma abbiamo tessuto così tanto le lodi di questo capitolo della saga che sarebbe stato un peccato non inserirlo anche in questa rubrica.

Se poi si pensa che fin dal day one il titolo presenta una pre-configurazione per Steam Deck pensata per spingere al massimo l'handheld di Valve offrendo un'esperienza bella da vedere e solida nelle performance (si parla di 45 fps stabili con dettagli grafici medio-bassi), non potevamo proprio ignorarlo e poi la sua natura molto "mordi e fuggi" costellata di missioni brevi e intense, si sposa perfettamente con la dimensione portatile di Steam Deck.

Silent Hill 2 (Remake)

Il remake di Silent Hill 2, targato Bloober Team, è stata una scommessa vinta clamorosamente, grazie all'enorme rispetto verso il materiale d'origine della software house. Se ne è parlato tanto nelle ultime settimane, ma non si è ami detto se fosse meritevole di essere giocato su Steam Deck.

Ora, dopo numerosi aggiornamenti rilasciati per tutte le piattaforme, PC compreso, Silent Hill 2 si comporta egregiamente anche sull'handheld di Valve, girando a 30/45 FPS con dettagli medio bassi. L'immagine d'insieme è ottima sul piccolo schermo di Steam Deck, le performance sono solide e, soprattutto, ora costa la metà visto che è passato un po' di tempo dalla sua uscita.