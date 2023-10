Cities Skylines 2 potrebbe avere problemi di performance su PC al lancio

Cities: Skylines 2 sta per arrivare sui nostri PC il prossimo 24 ottobre e tutti gli appassionati non vedono l'ora di mettere le mani sopra, anche considerando l'ottima ricezione del primo capitolo. Tuttavia, gli sviluppatori di Colossal Order hanno fatto un'importante ammissione: Cities: Skylines 2 potrebbe non essere perfettamente ottimizzato al momento del lancio e vi starete chiedendo, quale gioco lo è? A ogni modo almeno ora lo sappiamo sin da subito.

L'annuncio arrivato direttamente dal team di sviluppo sul forum della community del gioco. Nel messaggio, i creatori del gioco riconoscono che, nonostante abbiano lavorato instancabilmente per fornire la migliore esperienza possibile, non hanno raggiunto le prestazioni sperate. Questa ammissione è un gesto di grande trasparenza, che dà ai giocatori la possibilità di prendere una decisione ponderata riguardo all'acquisto del gioco, anche se vi ricordiamo che il titolo arriverà al day one su PC Game Pass..

Colossal Order ha sottolineato il loro impegno a migliorare il gioco nei mesi successivi, lavorando costantemente per ottimizzarlo. La dichiarazione del team sottolinea anche l'obiettivo di far sì che Cities: Skylines 2 raggiunga il suo pieno potenziale e che il massimo numero di giocatori possibile possa godere di questa esperienza.

Non possiamo fare altro che sperare che la situazioni non sia così drammatica, poiché sarebbe un peccato videogiocare a un prodotto problematico. Non che quest'anno non abbiamo giocatori videogiochi poco ottimizzati al lancio.