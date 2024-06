Civilization 7 annunciato ufficialmente al Summer Game Fest

Durante la conferenza principale del Summer Game Fest è stato annunciato ufficialmente Civilization 7, settimo capitolo della popolare saga di Sid Meier in arrivo in contemporanea su PC e console nel 2025.

Per chi non lo sapesse (anche se dubitiamo), Civilization è una serie di giochi di strategia a turni sviluppata da Sid Meier e pubblicata da MicroProse (ora da Firaxis Games). Nel gioco, i giocatori assumono il ruolo di leader di una civiltà, sviluppandola attraverso diverse epoche storiche, dalla preistoria al futuro.

Gli obiettivi includono l'espansione territoriale, lo sviluppo tecnologico, la gestione delle risorse e l'interazione diplomatica o militare con altre civiltà. Il successo si misura in vari modi, come la conquista militare, la dominazione culturale, il progresso scientifico o la vittoria diplomatica. La serie è conosciuta per la sua profondità strategica e la rigiocabilità

Il nuovo capitolo della serie è stato annunciato con un breve trailer, per cui scopriremo probabilmente di più nel corso dei prossimi mesi (magari già questa estate). Siamo certi che i fan della serie saranno contentissimi di perdere centinaia di ore di sonno in questo nuovo capitolo del brand.