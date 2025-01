Civilization 7: ecco i requisiti PC dell'atteso strategico

Il nuovo capitolo della serie Civilization, Civilization 7, uscirà l'11 febbraio 2025, con accesso anticipato dal 6 febbraio per chi preordina le edizioni Deluxe o Founder's. Lo strategico 4X sviluppato da Firaxis Games sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PS5 e PS4.

Dopo quasi 10 anni dall'uscita di Civilization 6, i fan della serie potranno finalmente mettere le mani sul nuovo capitolo. Civilization 7 promette di portare la formula di gioco a un nuovo livello, con grafica migliorata e nuove meccaniche. Il gioco sarà cross-platform, ma la maggior parte dei giocatori si aspetta di giocarci su PC, piattaforma storica della serie.

Firaxis ha svelato i requisiti minimi e consigliati per far girare Civilization 7 su PC Windows: Requisiti minimi (1080p, 30 FPS):

CPU: Intel i5-4690 / AMD Ryzen 3 1200

GPU: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460

RAM: 8 GB - Spazio su disco: 20 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

Requisiti consigliati (1080p, 60 FPS):

CPU: Intel i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X

GPU: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600

RAM: 16 GB - Spazio su disco: 20 GB

Sistema operativo: Windows 10/11 64-bit

I requisiti sono piuttosto accessibili, permettendo di far girare il gioco anche su configurazioni datate di 8-10 anni. Per giocare in 4K a 60 FPS servono componenti più recenti come una CPU Intel i7 di 14a generazione e una GPU NVIDIA RTX 4070.

Civilization 7 è ufficialmente verificato per Steam Deck. Grazie ai requisiti non troppo elevati e al supporto per Linux, dovrebbe girare molto bene sul dispositivo portatile di Valve.

Ci si aspetta ottime prestazioni anche su altri dispositivi portatili come ROG Ally e Legion Go, dotati di hardware più potente rispetto a Steam Deck.

Con l'uscita ormai imminente, è il momento ideale per preparare il proprio PC a Civilization 7. La maggior parte dei sistemi moderni dovrebbe essere in grado di far girare il gioco senza problemi. Solo per le impostazioni più elevate potrebbe essere necessario un upgrade di CPU o GPU.

Civilization 7 (acquistabile su Instant Gaming) si preannuncia come uno dei titoli strategici più attesi del 2025. Il prezzo di listino è di 69,99€, ma su alcuni store online è già possibile trovarlo scontato.