Civilization 7 su PS5 è il caos: Sony riborsa i giocatori

La frustrazione tra i giocatori PlayStation 5 sta raggiungendo livelli critici a poche settimane dal lancio di Civilization 7. Il nuovo capitolo della celebre saga strategica, che prometteva di rinnovare l'esperienza di gioco su console, si è rivelato un incubo tecnico per molti acquirenti che ora stanno ricorrendo in massa ai rimborsi. Mentre la versione PC presenta alcune problematiche legate all'interfaccia utente ma risulta quantomeno funzionale, la controparte PS5 sta affrontando problemi ben più gravi che stanno minando l'esperienza di gioco fino a renderla praticamente inutilizzabile per numerosi utenti.

Un appassionato del gioco ha condiviso la sua esperienza su Reddit, raccontando il percorso che lo ha portato a richiedere un rimborso completo attraverso il PlayStation Store. "Desideravo davvero godermi questo gioco", ha confessato l'utente. "Potrei anche accettare problemi di interfaccia o controlli macchinosi su PlayStation, ma sono i continui crash a risultare inaccettabili".

Nonostante la pubblicazione di una recente patch correttiva, il giocatore ha riscontrato che la versione PS5 continua a bloccarsi sistematicamente durante ogni sessione. "Per un titolo che costa 115 sterline è davvero scandaloso", ha aggiunto, concludendo con amarezza che probabilmente tornerà alla serie solo tra un anno, quando i problemi saranno stati risolti.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

La testimonianza non rappresenta un caso isolato. Numerosi altri giocatori hanno confermato di aver vissuto esperienze analoghe e di star considerando la possibilità di richiedere il rimborso. Un commentatore ha dichiarato di aver subito ben nove crash consecutivi solo nel tentativo di avviare il gioco e completare un singolo turno, decidendo di chiedere il rimborso dopo circa un'ora di frustranti tentativi.

Un precedente che aumenta la delusione

Ciò che rende la situazione particolarmente frustrante per i fan è che Civilization 7 non rappresenta il primo tentativo della serie di approdare su console. Civilization 6 aveva dimostrato che il gameplay strategico poteva funzionare egregiamente anche con un controller, senza necessità di mouse e tastiera.

I problemi riscontrati con Civilization 7 appaiono, quindi, come un incomprensibile passo indietro rispetto a quanto già realizzato in precedenza. Per molti giocatori che hanno atteso anni il nuovo capitolo della saga, questa situazione rappresenta una cocente delusione che sta spingendo sempre più persone ad abbandonare il gioco, almeno temporaneamente.

Nonostante Firaxis, la software house responsabile dello sviluppo, abbia recentemente rilasciato un aggiornamento per risolvere alcuni dei problemi più evidenti, la comunità PlayStation continua a ritenere che la versione PS5 necessiti di interventi ben più radicali e sostanziali. I miglioramenti apportati finora sono considerati largamente insufficienti per garantire un'esperienza di gioco adeguata.

Gli appassionati si trovano quindi di fronte a una difficile scelta: attendere pazientemente che gli sviluppatori risolvano i problemi tecnici o richiedere il rimborso e magari acquistare nuovamente il titolo in futuro, quando avrà raggiunto uno stato più stabile e godibile. Per molti, la seconda opzione sta diventando la scelta preferibile, considerando l'elevato prezzo di acquisto e lo stato attuale del prodotto.