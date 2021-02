Civilization: non ha soldi per il gioco, ne crea una versione cartacea

Al giorno d’oggi è decisamente molto semplice acquistare un videogioco, soprattutto su PC. I vari store online offrono settimanalmente tutta una serie di sconti che permettono anche a chi non vuole spendere troppo e di crearsi una ricca e folta ludoteca piena di esperienze videoludiche diverse. In passato non era affatto così, e capitava molto spesso di lasciare giochi sugli scaffali dei negozi a causa del prezzo. C’è chi però riusciva comunque a trovare un modo alternativo per godere dei propri giochi preferiti, come questo appassionato di Civilization.

Questa storia è una di quelle che ti lascia decisamente con il sorriso, e ha come protagonista un’utente di Reddit che risponde al nickname di “Alexander-00AK”. Quando era più piccolo questo appassionato di videogiochi non disponeva di un budget economico sufficiente per acquistare la sua copia di Civilization, perciò decise di armarsi di carta e penna e di creare la sua personalissima versione cartacea del gioco strategico.

Alexander chiamò il tutto Paper Civ, e tramite un post pubblicato su Reddit è possibile vedere alcune immagini che raffigurano la sua creazione. Il tutto fu creato con una cura a dir poco minuziosa; con intere mappe che sono state disegnate a mano, le varie risorse sparse per tutto il mondo di gioco, le catene montuose e ovviamente le città. Paper Civ non si limitava ad essere solo bello da vedere, ma Alexander aveva creato anche tutta una serie di regole per rendere la sua geniale creazione giocabile al 100%.

Un lavoro che ha davvero dell’incredibile, che dimostra tutto l’amore di un bambino delle elementari verso un fantastico brand come quello di Civilization, che, come abbiamo visto quest’oggi, non si limita solo a far divertire i propri fan ma ispira anche ad essere parecchio creativi. Cosa ne pensate di questo Paper Civ creato da Alexander-00K?