Steam si porta avanti, ecco le date del Game Festival Summer Edition

Steam, la nota piattaforma di Valve, si porta avanti sulla tabella di marcia: adesso punta al Game Festival Summer Edition del 2021. L’evento si terrà dal 16 al 22 giugno 2021, un periodo caldo per gli annunci della seconda metà dell’anno. La notizia giunge da Steam Database, un sito che analizza tutto ciò che riguarda Valve e la sua piattaforma.

L’evento sarà molto simile al Game Festival di questo febbraio, con demo sui prossimi titoli in uscita, dirette e chat con gli sviluppatori; un buon modo per offrire all’utenza delucidazioni sui giochi più attesi. Ancora è presto per poter dare uno sguardo ai primi titoli: mancano esattamente 118 giorni al Game Festival Summer Edition, al momento in cui scriviamo. Siamo sicuri che, nel corso di questi mesi (o addirittura settimane), non tarderanno a giungere notizie riguardo alle demo, alle dirette e agli sviluppatori che parteciperanno all’iniziativa.

Questa tipologia di eventi targata Valve, è nota per il suo dar spazio a produzioni indipendenti e giochi per tutti i gusti. Ad esempio, tra i titoli di febbraio erano presenti produzioni interessanti come Hazel Sky di Coffee Addict Studio, o l’action/RPG di Runwild, Almighty Kill your Gods. Ma non sono mancati titoli da provare per gli amanti di qualsiasi genere grazie alla partecipazione di giochi di ruolo in 2D come No Place For Bravery, o di 8-Bit Adventures 2, un JRPG retrò in stile NES.

The Steam Game Festival: Summer Edition 2021 will run from June 16th to June 22th. 👉 https://t.co/FINTCW7BV2 pic.twitter.com/74s0O0GrxZ — Steam Database (@SteamDB) February 19, 2021

Non ci resta che attendere comunicazioni da parte di Valve per saperne di più sul suo Game Festival Summer Edition. Come sempre vi ricordiamo di restare con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti. Cosa ne pensate dei Game Festival organizzati da Valve per la sua piattaforma? Argomentate qua sotto nei commenti!