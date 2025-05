Xbox: l'update di maggio aggiunge decine di giochi retro e tanto altro

Microsoft sta implementando soluzioni che non solo preservano l'eredità videoludica del passato, ma offrono anche strumenti moderni per migliorare l'esperienza di gioco quotidiana, dimostrando un impegno costante verso l'accessibilità e la versatilità.

La collaborazione tra Xbox e Antstream Arcade ha dato vita a "Retro Classics", un'iniziativa che porta più di 50 titoli iconici di Activision direttamente nelle mani degli abbonati a Game Pass. Titoli come Pitfall!, Commando e Mech Warrior 2: 31st Century Combat, tesori dell'era videoludica degli anni '80 e '90, sono ora accessibili su console, PC e dispositivi cloud compatibili senza costi aggiuntivi per i membri Game Pass.

Questa nuova collezione non si limita a riproporre i giochi nella loro forma originale: per la prima volta molti di questi classici permettono di salvare i progressi, una funzionalità che rivoluziona l'approccio a titoli storicamente noti per la loro difficoltà. Gli achievement hunters apprezzeranno le nuove sfide implementate, mentre la competizione viene stimolata attraverso classifiche globali e modalità sfida inedite.

La selezione attuale rappresenta solo l'inizio di un progetto più ampio che ambisce a superare i 100 titoli, includendo progressivamente altri classici dai cataloghi Activision e Blizzard, consolidando questo importante lavoro di preservazione videoludica su piattaforme moderne.

Nel frattempo, gli utenti PC possono beneficiare di significativi miglioramenti alla Game Bar di Windows, riprogettata per minimizzare le interruzioni durante le sessioni di gioco. Le impostazioni rapide consentono ora di regolare audio, luminosità e gestire dispositivi collegati con pochi clic, sia in modalità compatta che desktop. Il design visivo è stato uniformato per offrire un'esperienza più coerente tra i vari widget, dalla galleria alla home.

L'innovazione più attesa è probabilmente Microsoft Edge Game Assist, un browser integrato che sarà presto disponibile direttamente all'interno dei giochi. Questa funzionalità permetterà l'accesso a guide, walkthroughs e servizi come Discord, Spotify e Twitch senza dover abbandonare il gioco, sincronizzando automaticamente preferiti, password e cronologia con il browser Edge principale.

Flessibilità e personalizzazione al centro dell'ecosistema Xbox

La libertà di scelta diventa un elemento centrale nell'evoluzione della piattaforma Microsoft. L'integrazione di GeForce Now come opzione aggiuntiva per il cloud gaming nell'app Xbox su PC rappresenta un passo importante in questa direzione, permettendo agli utenti di selezionare la loro piattaforma di streaming preferita per i titoli compatibili.

L'impegno verso una maggiore portabilità dell'esperienza di gioco si riflette nell'espansione della libreria "Stream your own game" per Xbox Cloud Gaming, che ora include oltre 100 titoli giocabili su dispositivi supportati, con recenti aggiunte come Arma Reforger e Project Wingman, e imminenti arrivi tra cui Skull and Bones e Disney Illusion Island.

La collezione Xbox Play Anywhere ha superato la soglia dei 1000 giochi che supportano il passaggio fluido tra PC, console Xbox e dispositivi portatili compatibili senza costi aggiuntivi. Solo nel 2025 sono stati aggiunti oltre 70 titoli a questa iniziativa, inclusi The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered e South of Midnight, permettendo ai giocatori di continuare la propria esperienza su qualsiasi piattaforma, mantenendo progressi, salvataggi e achievement.

La comunità rimane al centro della filosofia Xbox, con l'invito agli utenti a partecipare attivamente al miglioramento della piattaforma attraverso il programma Xbox Insider, che offre accesso anticipato alle nuove funzionalità e la possibilità di fornire feedback diretto agli sviluppatori, contribuendo a plasmare il futuro dell'esperienza videoludica secondo le reali esigenze dei giocatori.