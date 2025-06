Capcom ha annunciato al Summer Game Fest, Resident Evil Requiem, destinato a diventare il nono episodio principale della serie. Il titolo, che giocherà con la simbologia numerica attraverso la dicitura "RE9quiem", promette di riportare i giocatori nell'universo apocalittico che ha definito il genere degli zombie game per oltre due decenni. La data di uscita è stata fissata per il 27 febbraio 2026 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Al centro della nuova avventura troviamo Grace Ashcroft (anche se Dusk Golem, leaker molto presente intorno al franchise Capcom, spiega che ci sarà anche Leon S. Kennedy, uno dei protagonisti più iconici della franchise che ha attraversato numerosi capitoli della serie conquistando il cuore dei videogiocatori). Grace Ashcroft è un agente dell'FBI, nonché un personaggio che porta con sé un importante legame narrativo con il passato della saga essendo la figlia di Alyssa Ashcroft (vista in Outbreak).

Il collegamento familiare con Alyssa Ashcroft apre scenari interpretativi interessanti riguardo le possibili connessioni con eventi passati della timeline di Resident Evil, suggerendo che il nuovo capitolo potrebbe esplorare conseguenze a lungo termine di vicende precedenti.

Gli sviluppatori hanno mantenuto un alone di mistero intorno ai dettagli del progetto, limitandosi ad annunciare che maggiori informazioni saranno disponibili molto presto. Ciò che si vede nel trailer però potrebbe già far impazzire i fan, considerando che è molto probabile che si ritornerà a Raccoon City, dove tutto è cominciato.

La scelta del titolo "Requiem" porta con sé connotazioni simboliche profonde, evocando l'idea di una messa da requiem o di un canto funebre che potrebbe rappresentare sia un omaggio al passato della serie sia l'annuncio di eventi conclusivi per alcuni personaggi storici (d'altro canto c'è chi pensa rà la fine della storia iniziata con il primo Resident Evil). L'uso della numero 9, inserito furbamente nella scritta RE9quiem dimostra inoltre la volontà di mantenere un collegamento diretto con la numerazione tradizionale della saga, rassicurando i fan sul fatto che si tratta di un episodio principale e non di uno spin-off

Con una finestra di lancio fissata per febbraio 2026, Resident Evil Requiem avrà il tempo necessario per uno sviluppo accurato che possa soddisfare le elevate aspettative della fanbase. Non vediamo l'ora di saperne di più.