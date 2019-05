COD: Modern Warfare, annunciata la data della presentazione ufficiale

COD: Modern Warfare è il classico segreto di pulcinella: già confermato prima dell'annuncio, dobbiamo solo attendere la data di presentazione.

La serie di Call of Duty si aggiorna di anno in anno, regolare come un orologio svizzero. Regolari sono anche i rumor e i leak che, poco prima dell’E3, tendono a “rovinare la sorpresa” agli appassionati. Quest’anno, però, abbiamo veramente scoperto molto, a iniziare dal nome del gioco che sarà, molto semplicemente, Call of Duty: Modern Warfare (che non è Call of Duty 4: Modern Warfare, attenzione). Questo nuovo COD, sviluppato da Infinity Ward, punta a essere un “soft reboot” e dare un nuovo inizio alla saga.

Per quanto provenienti da fonti estremamente affidabili, non si tratta di informazioni ufficiali: fortunatamente non dovremo attendere ancora molto per una conferma. Activision ha annunciato che il 30 maggio, ovvero tra un paio di giorni, svelerà al mondo l’esatta natura di COD: Modern Warfare.

Non sappiamo cosa sarà esattamente annunciato: probabilmente otterremo una data di uscita e un trailer, ma non sappiamo quanto gameplay ci verrà mostrato. Non avendo Sony una conferenza all’E3 2019, possiamo supporre che Activision sfrutterà il palco di Microsoft per mostrare un filmato un po’ più lungo, dopo questa prima presentazione.

In ogni caso, ci basta attendere un paio di giorni per scoprire esattamente cosa abbiano in serbo per noi Activision e Infinity Ward. Diteci, voi di cosa sperate di vedere? Il ritorno a Modern Warfare vi fa piacere, oppure avreste preferito qualcosa di diverso per la serie di COD?