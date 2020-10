COD Modern Warfare: ecco quanto spazio potete liberare

Proprio oggi COD Modern Warfare ha ricevuto un altro grande aggiornamento che lo ha portato alla versione 1.28. Oltre a varie migliorie tecniche ed a problemi tecnici risolti, gli utenti PC avranno una featured davvero interessante. Sarà possibile infatti liberare spazio occupato su hard disk e unità SSD. Uno dei problemi principale del titolo infatti è l’esosa richiesta in termini di spazio su PC e console. Dalla sua data di uscita infatti siamo arrivati a più di 200 giga, cosa che ha creato malumore generale tra la community.

C’è da dire che nell’ultimo periodo il team ha lavorato notte e giorno proponendo anche una modalità battle royale completamente gratuita, la quale è diventata uno dei punti forti del capitolo. Tra aggiornamenti, aggiunte di operatori e chi più ne ha più ne metta, inevitabilmente COD Modern Warfare è diventato in poco tempo un gioco davvero importante a livello contenutistico. Per la gioia degli utenti PC, è stato svelato quanto spazio si può realmente risparmiare grazie all’aggiornamento 1.28.

Tramite Battle.net è possibile rimuovere la campagna, il multiplayer e Spec Ops mentre la modalità Warzone non potrà essere rimossa. Se si dovessero rimuovere queste tre, il gioco andrebbe a pesare 168 GB invece di circa 230 GB. Un bel risparmio, che potrà far respirare il nostro hard disk una volta per tutte. Come abbiamo detto precedentemente la featured è rivolta solo agli utenti PC, ma Infinity Ward dovrebbe renderla disponibile anche per gli utenti console visto l’arrivo imminente di PS5 e Xbox Series X.

