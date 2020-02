COD Modern Warfare: il sito ufficiale svela in anticipo i contenuti della Stagione 2?

Il ritorno di COD a un contesto più contemporaneo come quello della storica saga di Modern Warfare, ha fatto si che gli appassionati dell’FPS di Activision tornassero in massa ad apprezzare in modo convincente un nuovo capitolo del brand. I meriti vanno soprattutto al lavoro svolto da Infinity Ward, che ha saputo confezionare un prodotto ricco di contenuti con uno sviluppo attento ai dettagli, senza però dimenticarsi di svecchiare anche alcune meccaniche con il nuovo COD Modern Warfare.

Ora, dopo i recenti rumor riguardanti la Stagione 2 del titolo, un nuovo leak sembra aver svelato in anticipo quelli che saranno i contenuti che arriveranno insieme all’inizio della prossima Stagione dell’FPS. Questa volta il leak proviene direttamente dal sito ufficiale del titolo, che sembra aver accidentalmente condiviso molti dei dettagli della Stagione 2 di COD Modern Warfare.

Call of Duty website also has this very short 7 second video up on Season 2 for Modern warfare https://t.co/kuzyouX04c pic.twitter.com/1HYZQ7TeUF

— Call of Duty News (@charlieINTEL) February 8, 2020