Coin Master: come avere giri gratis (iOS e Android)

Nel corso degli ultimi anni gran parte dei ricavi del mondo dei videogiochi per smartphone vengono fatti da titoli che sembrano appartenere a un “nuovo” genere videoludico, uno in cui sembra contare più di altro la fortuna e il tempo speso.

Parliamo di videogiochi come Monopoly Go (lo abbiamo coperto con alcune guide a tema) ma anche di videogiochi come Coin Master, sviluppato dalla software house Moon Active, in cui il gameplay è soggetto a tutta una serie di meccanismi lontani dal mondo console.

Nonostante queste differenze con il videogioco “comunemente inteso”, l’opera di Moon Active è uno dei videogiochi di maggior successo sul Play Store e questo lo si può evincere anche dal numero di persone che cercano di scoprire come avere giri gratis in Coin Master.

In questo articolo andiamo a scoprire tutte le maniere in cui è possibile ottenere dei giri gratis all’interno di Coin Master.

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Coin Master: cosa sono i giri (detti anche spin)

All’interno di Coin Master la meccanica principale è data dai “giri” che si possono far fare alla slot machine; quest’ultima, in base al risultato che otteniamo nei vari rulli, ci permette di guadagnare delle monete d’oro.

Attraverso le monete d’oro andiamo a costruire i vari edifici che compongono il nostro villaggio, diventando progressivamente sempre più ricchi.

Non è tutto: attraverso i giri è possibile anche interagire con gli altri giocatori sfruttando i martelli e gli scudi, attaccando i loro villaggio e difendendo il nostro dai loro.

I giri, anche chiamati spin, assieme alle monete d’oro sono una delle valute in game e si possono ottenere in diversi modi tra cui l’acquisto; le microtransazioni in gioco, infatti, permettono di acquistare diversi quantitativi di giri per dei soldi veri. Fortunatamente questa non è l’unica maniera per ottenere giri o spin, motivo per cui adesso andiamo a vedere insieme quelli che sono i metodi migliori.

Coin Master: come avere giri gratis

Come fare a ottenere i giri dentro Coin Master se non vogliamo sganciare nemmeno una monetina?

Prima è necessario conoscere i modi in cui si ottengono i giri in Coin Master; questi ultimi vengono chiamati dal gioco anche tentativi.

Cominciamo subito:

il gioco regala 5 giri ogni singola ora

ogni singola ora Alla slot machine è possibile vincere 10 giri impilando tre pillole azzurre con l’icona del fulmine

Questi sono i modi in cui è possibile guadagnare giri in maniera indefinita; purtroppo per il giocatore entrambi non risultano utili sul lungo periodo poiché lenti o in grado di portare a vantaggi limitati numericamente.

Per potersi divertire seriamente è necessario sfruttare a proprio vantaggio l’impianto “social” di Coin Master.

Connettendo il proprio account a Facebook è possibile ricevere una singola volta 50 giri gratis;

è possibile ricevere una singola volta Ogni amico di Facebook invitato a giocare a Coin Master permette di guadagnare 30 giri gratis (per un massimo di 100 tentativi giornalieri)

A quest’ultima indicazione è poi necessario aggiungere un ultimo dettaglio: bisogna seguire la pagina Facebook di Coin Master!

Questo perché iscrivendosi alla pagina Facebook di Coin Master è possibile seguire i contenuti realizzati dai social media manager di Moon Active.

Per quanto a un primo acchitto possa sembrare inutile, questa azione permette al giocatore di accedere a link e minigiochi esclusivi che mettono in palio monete d'oro e, sopratutto, giri gratis da sfruttare a proprio vantaggio.

Dulcis in fundo c'è ancora una cosa di cui dover tenere conto: i regali! Gli sviluppatori, in base al periodo dell'anno, rendono disponibili i regali giornalieri dalla pagina del negozio! Certo, è necessario aver effettuato il collegamento a Facebook per poter accedere a questi ma, in fondo, comunque un'opzione migliore rispetto allo spendere soldi, no?