Monopoly Go: tutti i trucchi iOS Android

Esiste la possibilità di utilizzare dei trucchi in Monopoly Go?

Questa è la domanda che accomuna molte discussioni tra gli appassionati di giochi per smartphone, specie da quando Monopoly Go è entrato nell’universo videoludico iOS e Android colpendo tutti di sorpresa e diventando uno dei più grandi successi in circolazione.

Il titolo di Scopely, infatti, è un’interpretazione piuttosto innovativa del classico gioco da tavola, ed è rapidamente diventato uno dei videogiochi per smartphone più popolari in assoluto, con centinaia di milioni di giocatori. Proprio per questo sono in tantissimi che si interrogano sull’esistenza di possibili trucchi per poter ottenere più risorse e avanzare più velocemente all’interno di Monopoly Go.

Poiché Internet è piena di guide e consigli, talvolta anche contraddittori, su come migliorare nel gioco con questo articolo cerchiamo di esaminare accuratamente le informazioni disponibili relative ai trucchi per Monopoly Go.

Esistono i trucchi in Monopoly Go?

Sfatiamo un mito: non ci sono trucchi veri e propri per Monopoly Go.

I cosiddetti "trucchi" appartengono più che altro al repertorio dei giochi di un tempo, come i classici Super Mario o Pac-Man.

Il design di gioco di Scopely si distacca completamente da queste vecchie logiche.

Tuttavia, esistono alcuni metodi, che potremmo definire in modo affettuoso "trucchi", per accaparrarsi dadi gratuiti o altri vantaggi. Questi metodi non prevedono l'uso di combinazioni segrete di tasti o codici speciali, ma si basano piuttosto su strategie e consigli pratici per accedere a benefici altrimenti inaccessibili al giocatore medio. Ne abbiamo parlato anche in questo articolo.

Monopoly Go: come ottenere Dadi Gratis

Diffidate da chi vi promette di conoscere tecniche e modi per ottenere dadi in Monopoly Go in maniera completamente gratuita; al momento per poter ottenere gratuitamente dei dadi è necessario contare sulla gentilezza degli sviluppatori che ciclicamente rilasciano dei bonus da riscattare in varie maniere. Abbiamo scritto dell’argomento in questa guida!

Monopoly Go: trucchi per adesivi oro

Gli adesivi oro (o adesivi dorati) sono i collezionabli più interessanti di tutta quanta l’esperienza ludica di Monopoly Go. Intorno ai collezionabili Scopely ha costruito un intero ecosistema di scelte e interessi, cosa che rende l’esperienza del collazionare gli adesivi galvanizzante per i giocatori. I più rari sono gli adesivi dorati che si trovano molto raramente nei pacchetti di carte. Non esistono trucchi per ottenere unicamente gli adesivi oro ma esistono pratiche da seguire per massimizzare il numero di adesivi a cui è possibile accedere; ne abbiamo parlato in questo articolo!

Monopoly Go: trucchi o glitch?

In molto confondono i trucchi per i glitch e ciò è anche normale dato che il risultato finale che questo genere di pratiche offrono è sostanzialmente sovrapponibile; proprio a tal proposito è necessario sapere che esistono alcuni glitch molto utili che si possono utilizzare per risparmiare qualche lancio di dado. Ecco un articolo sul famoso glitch della modalità aereo!

Monopoly Go: tutti i trucchi sul Golden Blitz

Anche qui purtroppo dobbiamo smentire i giocatori: non esistono veri e propri trucchi relativi al mondo dei golden blitz (gli eventi di Monopoly Go dedicati agli scambi degli adesivi oro) ma esistono tempistiche e consigli che è bene sapere. Ne abbiamo parlato più nello specifico in questo articolo!