Coin Master: tutti i trucchi (Android iOS)

Con oltre 100 milioni di download, Coin Master è uno dei videogiochi più popolari del momento se parliamo di piattaforme come Android o iOS.

Sviluppato dalla software house Moon Active, Coin Master è un hypercasual game che mescola le meccaniche delle slot machine a quelle di conquista e difesa di giochi che sono state rese molto popolari da videogiochi come Monopoly Go.

Forte di tutto un sistema di rinforzi positivi e di doppie risorse, con elementi premium o meno, Coin Master ha un gameplay loop galvanizzante che tiene il giocatore attaccato allo schermo e che non richiede particolarità abilità per essere fruito; nonostante tutto questo sono in tanti i giocatori che cercano di scoprire i trucchi di Coin Master, sia su Android che su iOS, per ottenere più risorse e giocare di più senza interruzioni.

Vediamoli insieme all’interno di questo articolo.

Coin Master: esistono i trucchi?

Il concetto di trucco varia molto in base ai riferimenti videoludici che si conoscono ma spesso e volentieri ci si riferisce a combinazioni di tasti e di input che portano a ottenere dei vantaggi importanti sugli avversari. Come purtroppo accade per la stragrande maggioranza dei videogiochi per smartphone, non esistono trucchi del genere bensì esistono strategie da adottare in maniera consistente per massimizzare le proprie prestazioni all’interno del gioco.

C’è però una cosa di cui bisogna tenere conto: è necessario fare attenzione e non fidarsi mai di chiunque parli di utilizzare un’applicazione ad hoc da collegare a Coin Master e ai propri account social per ottenere questo o quell’altro bonus. Soltanto le applicazioni ufficiali di Moon Active sono da considerarsi come attendibili, motivo per cui l’attenzione non è mai troppa in questa situazione e di certo non c’è motivo per cui fidarsi di chi promette di avere un hack per Coin Master.

Sfruttare a proprio vantaggio i codici/link di Coin Master

Molti dei videogiochi per smartphone cercano di tenere il giocatore attaccato allo schermo attraverso una quantità infinita di incentivi. Coin Master in questo è perfettamente speculare a quanto si può vedere in tante altre produzioni anche più blasonate come Monopoly Go con una piccola ma interessante differenza: l’utilizzo dei social network.

Se normalmente parliamo di codici, in Coin Master sono centrali i link che portano all’ottenimento dei bonus. Questi vengono elargiti continuamente da Moon Active attraverso i profili Instagram e Facebook e permettono al giocatore di guadagnare giri gratis o monete gratis.

Abbiamo raccolto i codici più importanti e spiegato più nel dettaglio il funzionamento di tutto questo all’interno di questo articolo.

Massimizzare il numero di giri gratis

Non c’è un vero e proprio trucco per cercare di avere giri infiniti, bensì esistono tutta una serie di strategie che si possono seguire per ottenere quanti più giri possibili senza sganciare nemmeno un euro.

I giri gratis infatti si possono ottenere in diversi modi: dal giocare alla slot machine interna al gioco all’utilizzare, a proprio vantaggio, i contatti che si hanno su Facebook per invitare nuovi giocatori.

Abbiamo comunque raccolto tutte le migliori strategie e le migliori tecniche per ottenere giri gratis in Coin Master all’interno di questo articolo, motivo per cui vi invitiamo a dargli un’occhiata.