In questi ultimi anni abbiamo assistito a una marea di grandi e inaspettate acquisizioni nel settore videoludico. Tra le più roboanti c’è sicuramente l’accordo Microsoft e Activision Blizzard, ma ci sono molte altre realtà che stanno ampliando i propri roster. Una di queste è NetEase, compagnia cinese che già qualche tempo fa aveva acquistato grandi studi come Grasshopper Manufacture dell’amato Suda51, Quantic Dream e di recente anche uno studio che ha lavorato alle saghe di Halo e Minecraft.

Lo studio in questione è SkyBox, team non noto ai più ma che, oltre a realizzare titoli originali, ha potuto lavorare anche a due franchise videoludici molto importanti come Halo e Minecraft. SkyBox è stato aperto nel 2011, ma solo nel 2016 ha debuttato sul mercato con il proprio titolo TASTEE: Lethal Tactics, seguito tre anni dopo da un altro gioco originale chiamato Stela. Ora, SkyBox entra a far parte del roster di NetEase.

Stando all’annuncio di questa nuova acquisizione, SkyBox continuerà a operare in modo indipendente anche adesso che si trova all’interno di NetEase Games. Non ci saranno nemmeno cambiamenti interni per il team, il quale resterà sotto la salda guida dei suoi tre co-fondatori: Shyang Kong, Derek MacNeil e Steven Silvester. Oltre a ciò, lo studio continuerà a collaborare anche coi suoi partner su giochi ben noti come Halo e Minecraft, ma anche su titoli in arrivo prossimamente su console e PC.

“Abbiamo creato un team fatto di persone talentuose, appassionate e creative e, unendoci a NetEase Games, saremo anche in grado di accelerare i nostri piani di sviluppo, perseguire nuove opportunità creative, godere dell’accesso a risorse operative di alto livello e a tutta l’ampiezza e profondità dei servizi di NetEase”, questo è quanto ha affermato Shyang Kong, uno dei tre fondatori di SkyBox, poco dopo l’annuncio di questa importante novità per il settore videoludico.

