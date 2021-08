Come avere Xbox Series X a 32,99 Euro al mese

Giusto questa mattina Microsoft ha annunciato finalmente l’arrivo in Italia del proprio programma Xbox All Access. Parliamo del modo più semplice e conveniente per entrare nel mondo Xbox e portarsi a casa una piattaforma Microsoft di nuova generazione a propria scelta più un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate. Una proposta davvero parecchio allettante che fortunatamente a partire da oggi sarà disponibile anche per i videogiocatori della nostra penisola.

Xbox All Access | Cos’è e come funziona

Xbox All Access è un programma che permette di acquistare a rate di 24 mesi una console Xbox di nuova generazione, quindi Xbox Series X o Xbox Series S a vostra scelta tramite la catena di negozi GameStop. Si tratta del modo più facile per entrare nell’universo console Microsoft senza dover pagare in una sola mandata la propria console. Oltre alla piattaforma da gaming è incluso anche un abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate da 24 mesi, grazie al quale potrete attingere a una libreria di oltre 100 giochi in costante evoluzione in cui troverete le esclusive degli Xbox Game Studios direttamente al lancio e molti altri giochi di ogni genere.

Per usufruire del programma Xbox All Access è molto semplice e vi basterà eseguire pochi passaggi.

Scegliere una delle due console disponibili tra Xbox Series X e Xbox Series S Registrarsi al finanziamento Younited Credit Ritirare la console in un punto vendita GameStop a scelta (ove possibile) o attendere che venga spedita direttamente a casa

Cos’è incluso nel programma Xbox All Access Xbox Series X?

Se sceglierete di portarvi a casa una nuova e fiammante Xbox Series X, sappiate che non vi ritroverete solamente la console Xbox più prestante e più potente di sempre ma riceverete anche un abbonamento al servizio Xbox Game Pass della durata di 24 mesi e la possibilità di giocare online a qualsiasi gioco senza costi aggiuntivi. Oltre a questo, potrete accedere anche al servizio EA Play così da estendere ancora di più la libreria di giochi a vostra disposizione.

Ultima aggiunta, ma non per questo meno importante, è la possibilità di usufruire del più recente servizio Xbox Game Streaming, che vi permette di giocare diversi titoli Xbox su smartphone o tablet Android dal cloud tramite l’app Xbox Game Pass.

Xbox All Access Xbox Series X | I prezzi

Giungiamo infine all’informazione forse più interessante di questo programma. Con Xbox All Access sarete in grado di fare vostra una Xbox Series X pagandola 32,99€ al mese senza costi inziali e con delle rate della durata di 24 mesi. A questo prezzo sono inclusi tutti i servizi già citati in precedenza, usufruibili fin da subito dal momento in cui riceverete la console.