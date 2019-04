Finalmente è possibile cambiare il proprio nick id sul PSN di PlayStation 4. Vi spieghiamo, passo dopo passo, come si fa.

Ci siamo, gli utenti PlayStation 4 potranno finalmente cambiare il proprio nick ID a partire dall’11 aprile 2019 dopo un’attesa durata più di 10 anni. L’operazione può eseguita solo su PS4 – niente PS3 e PS Vita – e dal Browser Web, pagando una piccola somma o, in caso fosse la prima volta, in maniera totalmente gratuita e con la possibilità di recuperare il precedente ID quando vorrete. Quindi, come cambiare ID sul PSN?

Oggi vi spieghiamo, passo dopo passo, come cambiare ID sul PSN in maniera corretta, attraverso una guida dettagliata e precisa.

Come cambiare ID sul PSN da PlayStation 4

Andare in impostazioni attraverso il menu PS4. Selezionare [Gestione account] e successivamente [Informazioni sull’account] infine [Profilo] e [ID online]. Inserire l’ID preferito o selezionarne uno predefinito indicato. Completare la modifica seguendo le ultime istruzioni.

Come cambiare ID sul PSN da Web Browser

Accedere con il proprio account PlayStation Network con email/password e selezionare Profilo PSN dal menu classico. Andare sul pulsante [Modifica] accanto al vostro ID utilizzato. Inserire l’ID preferito o selezionarne uno predefinito indicato. Completare la modifica seguendo le ultime istruzioni.

Informazioni aggiuntive

Il cambio ID è gratuito se effettuato per la prima volta. Successivamente il costo sarà comunemente di 9.99€, mentre per i possessori di PlayStation Plus sarà di 4,99€. Un prezzo necessario per evitare troppi cambi di nick quotidiani.

Una volta cambiato è possibile comunque tornare al vecchio ID contattando il supporto PlayStation, ma non deve violare i Termini di Servizio. Se siete preoccupati che il vostro vecchio ID possa essere utilizzato da altri, sappiate che questo non sarà possibile. Solo e soltanto voi avete accesso al vecchio ID.

Il servizio darà la possibilità ai vostri amici di abituarsi al cambio ID, affiancandolo a quello vecchio per un periodo dalla durata di 30 giorni. Questa possibilità apparirà durante la scelta del cambio nick, poiché potrete decidere anche di non inserirla e passare subito al nick nuovo senza attendere il periodo limite di 30 giorni indicativi.