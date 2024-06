Minecraft, come creare una farm di ferro semplice e veloce | Guida

Il ferro è uno dei materiali più utili su Minecrat, per questo diventa sempre subito necessario creare automatismi come farm che permettono di averne sempre in grandi quantità. Ci sono diversi modi per realizzare una farm di ferro su Minecraft, e questi sono cambiati anche nel tempo di aggiornamento in aggiornamento, ma niente paura!

Se è la prima volta che cerchi come realizzare una farm o se semplicemente sei un vecchio giocatore che sta riprendendo in mano Minecraft proprio adesso, abbiamo ideato questa guida proprio per chi ha bisogno di una farm rapida e veloce da realizzare con pochi materiali. Non dimenticare anche di consultare i nostri consigli utili di Minecraft.

Come funziona la farm di ferro?

Il modo in cui abbiamo progettato questa farm di ferro sfrutta i villager in modo che consentano la generazione automatica di un Golem di Ferro, il quale automaticamente finirà per morire poco dopo rilasciando tutto il ferro di cui è fatto in delle chest apposite.

I Golem di ferro infatti si generano nelle vicinanze di un villaggio popolato da almeno 5 villager, per questo motivo la farm funziona in modo che faccia credere al codice di gioco di essere un villaggio che ha bisogno delle difese di un Golem. Il povero Golem ignaro, tuttavia, sarà trascinato verso una fine lenta e dolorosa!

ATTENZIONE: questa farm funziona solo durante il giorno, quando i villager sono svegli. Per tenerli sempre allerta c'è bisogno di mob nelle vicinanze, ma per una farm simile c'è bisogno di molto più lavoro e materiale di quello che vi abbiamo messo a disposizione in questa guida.

Cosa serve per fare una farm di ferro facile e veloce?

Per prima cosa serve un luogo adatto ad ospitare una farm del genere: è importante realizzare una struttura simile a non meno di 128 blocchi da un villaggio o da un letto, perché questa farm sfrutterà proprio la generazione dei Villager e del Golem di Ferro, quindi sarebbe meglio non interferire con villaggi veri!

Inoltre, dovreste avere una pozza di lava da cui attingere il magma per prenderlo in un secchio. Infine, per avere una farm perfettamente funzionante, è essenziale aver trovato almeno un villaggio dove prendere dei villager da sfruttare, e aver trovato il bioma della Crimson Forest nel Nether.

Elenchiamo di seguito tutti i blocchi, gli attrezzi e le entità necessarie per completare questa farm di ferro su Minecraft:

5 Villager

5 Letti

5 Slab

60 Muri

2 Chest

3 Hopper

14 Blocchi di qualsiasi tipo

4 Cartelli cremisi

1 Secchio di lava

1 Secchio d'acqua

336 Blocchi di Fogliame (circa)

Come costruire una farm di ferro facile e veloce, gli step

1. Letti, Villager e Mura

Scavate un buco 3x5 e profondo 4 blocchi. Al suo interno piazzate 5 letti come da foto. Ai piedi mettete le 5 slab, vanno bene di qualunque materiale (in foto è stato usato del granito levigato, per esempio). In seguito tocca buttarci dentro i 5 villager, per poi circondare il buco di mura alte 3 blocchi (anche qui, va bene qualsiasi materiale).

Se giocate in modalità survival, ottenere i villager sarà probabilmente il compito più difficile da realizzare: per prima cosa dovrete trovare un villaggio, dopodiché dovrete posizionare una barca sotto un villager che volete catturare, poi salite anche voi sulla barca e potrete spostarvi. La barca infatti può muoversi anche sulla terra, sebbene non sia proprio veloce.

Con Minecraft 1.21 (tutte le novità qui) è possibile legare più barche con un lazo, così potrete catturare 5 villager in un battibaleno. In alternativa potreste catturare solo 2 villager per poi farli riprodurre una volta trasferiti nel buco, finché non diventano 5. Per riprodurre dei villager basta fargli mangiare delle carote.

ATTENZIONE: per un corretto funzionamento della farm, assicuratevi che i villager riescano a dormire almeno una notte all'interno della farm.

2. Chest e Hopper

Adesso bisogna andare a posizionare una chest grande esattamente sotto uno degli angoli del muro, in modo che esca in parte fuori. Dal lato interno, invece, posizionate 3 Hopper (Tramoggia in italiano) che circondino il baule come mostrato in foto. Fatto questo, coprite il buco con dei blocchi qualsiasi tipo, così da rinchiudere i villager in uno spazio alto 3 blocchi e mezzo.

3. Cartelli

Posizionate i 4 cartelli cremisi come visualizzato in foto, nell'angolo dove sono posizionati gli hopper e il baule. Perché i cartelli cremisi e non di qualsiasi altro materiale? Perché questi cartelli sono in grado di resistere alla lava, che ci servirà a breve.

Per posizionare il cartello sospeso in aria come vedete in foto, è sufficiente tenere premuto shift per abbassarsi, mirando al cartello già posizionato sul muro. In questa maniera andremo a posizionare un nuovo cartello a un blocco di distanza.

4. Lava e Acqua

Tra i cartelli noterete che c'è un blocco vuoto di aria. Qui andate a svuotare il secchio di lava, così che rimanga un blocco di lava sospeso nel vuoto. All'angolo opposto, sul terreno, svuotate il secchio d'acqua così che tutta fluisca verso lo spazio dove ci sono gli hopper.

In questa maniera, in qualunque spazio verrà generato il Golem di Ferro, si troverà a essere trascinato dall'acqua con la testa nel blocco di Lava sospeso, dove morirà poco dopo.

5. Fogliame

Adesso, per forzare la generazione del Golem di Ferro all'interno delle mura della farm, bisogna che vengano occupati tutti gli spazi possibili all'esterno di essa: circondate le mura di fogliame fino a 7 blocchi di distanza. Vi toccherà coprire anche la chest (tasto shift per abbassarvi così da non aprire in automatico il baule quando cliccate col tasto destro).

6. Godetevi il ferro

Ora la farm è completa. Vi ricordiamo di far trascorrere almeno una notte ai villager per far settare al gioco la farm come loro villaggio, dopodiché vi basterà restare nei paraggi per far generare i Golem continuamente.

L'acqua trasporterà i Golem verso la lava mentre i drop di ferro finiranno tutti nel baule sottostante. Vi basterà accedere al baule per recuperare tutto il ferro possibile!