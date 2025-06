L'attesa è finalmente terminata per tutti i possessori di console portatili Windows come ASUS ROG Ally (acquistabile su Amazon) e Lenovo Legion Go (acquistabile su Amazon). Valve ha rilasciato ufficialmente SteamOS, il sistema operativo ottimizzato per il gaming che ha decretato il successo di Steam Deck, rendendolo disponibile anche per dispositivi di terze parti. Questa novità segna una svolta importante nel panorama delle console portatili, offrendo un'alternativa concreta a Windows per chi cerca un'esperienza di gioco più fluida e dedicata. Ho personalmente installato SteamOS sul mio ROG Ally (qua la nostra recensione del dispositivo), mentre il nostro caporedattore ha effettuato lo stesso processo sul suo Legion Go, e i risultati sono stati sorprendenti.

Il passaggio a SteamOS rappresenta una scelta importante: l'installazione cancella completamente Windows e tutti i dati presenti sul dispositivo. Nonostante questo aspetto drastico, i vantaggi in termini di prestazioni e usabilità sono tali da giustificare ampiamente questo cambiamento radicale. La procedura, che richiede solo una chiavetta USB-C e un po' di pazienza, trasforma completamente l'esperienza d'uso di queste potenti console portatili.

Perché passare a SteamOS

L'hardware superiore di ROG Ally e Legion Go rispetto a Steam Deck ha sempre rappresentato un punto di forza per questi dispositivi. Processori più potenti, display migliori e maggiore RAM dovrebbero tradursi in un'esperienza di gioco superiore. Tuttavia, Windows come sistema operativo ha spesso rappresentato un ostacolo, con problemi di ottimizzazione, consumo energetico elevato e un'interfaccia non ideale per l'utilizzo touch su schermi di piccole dimensioni.

SteamOS, al contrario, è stato progettato specificamente per il gaming portatile. L'interfaccia è immediata, ottimizzata per l'uso con controller e touchscreen, mentre la gestione energetica è calibrata per massimizzare l'autonomia. La differenza è immediatamente percepibile: i giochi si avviano più rapidamente, le prestazioni sono più stabili e l'autonomia della batteria beneficia di un'ottimizzazione specifica.

Su ROG Ally i giochi ora girano molto più fluidi rispetto a quanto accadeva con Windows. Il sistema è reattivo, l'interfaccia intuitiva, e la gestione delle risorse decisamente più efficiente. La risoluzione più alta dello schermo del ROG Ally, combinata con la fluidità di SteamOS, offre un'esperienza visiva superiore persino a quella di Steam Deck.

Un altro vantaggio è la semplicità d'uso. Non ci sono più aggiornamenti di Windows che interrompono le sessioni di gioco, software in background che consumano risorse o problemi di compatibilità con i controller. Tutto è progettato per funzionare armoniosamente come un ecosistema coerente, proprio come accade nelle console tradizionali. Ovviamente la criticità è il fatto di non poter sfruttare altri client oltre a Steam.

Guida all'installazione

L'installazione di SteamOS su questi dispositivi richiede alcuni passaggi tecnici, ma niente di particolarmente complesso. Il primo passo è preparare una chiavetta USB con l'immagine di ripristino di SteamOS, utilizzando il software Rufus. Questo processo è relativamente semplice: si scarica l'immagine dal sito di Steam, si estrae il file compresso e si utilizza Rufus per creare una chiavetta di avvio (qua per scaricare Rufus).

Una volta preparata la chiavetta, è necessario accedere al BIOS del dispositivo (tenendo premuto il pulsante Volume su durante l'avvio) e disabilitare il Secure Boot. Questo passaggio è fondamentale per permettere l'installazione di sistemi operativi diversi da Windows. Dopo aver riavviato il dispositivo con la chiavetta USB inserita, si avvia il processo di reimaging che cancellerà completamente Windows e installerà SteamOS.

Il processo richiede circa 15-20 minuti in totale, durante i quali il dispositivo si riavvierà alcune volte. Al termine, SteamOS sarà installato e pronto all'uso. Basterà configurare la connessione di rete, accedere al proprio account Steam e installare gli aggiornamenti di sistema per iniziare a utilizzare la console con il nuovo sistema operativo.

La procedura per Lenovo Legion Go è simile, ma con alcune differenze nell'accesso al BIOS e nelle opzioni di avvio. In entrambi i casi, è importante ricordare che si tratta di un processo irreversibile che cancellerà tutti i dati presenti sul dispositivo, quindi è fondamentale effettuare un backup prima di procedere.

Istruzioni per Legion Go Collega la tua chiavetta USB al computer e poi scarica i file di ripristino di SteamOS dal sito web di Steam. Vai alla cartella dei Download, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse sui file immagine di SteamOS e seleziona Estrai tutto. Successivamente, scarica l'utility Rufus dal sito web di Rufus. Apri Rufus e tocca il pulsante Seleziona, quindi scegli i file di ripristino di SteamOS che hai scaricato in precedenza. Premi Avvia e poi OK per iniziare il processo. Nota che questo cancellerà tutto il contenuto della chiavetta USB, quindi assicurati di aver trasferito altrove eventuali file importanti. Attendi mentre Rufus trasforma la tua chiavetta USB in una chiave avviabile di SteamOS. Quando Rufus ha finito, rimuovi la chiavetta USB dal computer. Successivamente, dovrai spegnere completamente la tua console portatile Legion Go. Dopodiché, tieni premuti contemporaneamente i tasti Volume Su + Accensione per alcuni secondi per far entrare il dispositivo nel BIOS. Usando il dito, tocca Configurazione BIOS (BIOS Setup) nella piccola casella. I pulsanti e i joystick non risponderanno. Seleziona "Menu Tasto Novo" (Novo Button Menu) come configurazione del BIOS. Seleziona Altre impostazioni. Successivamente, seleziona Sicurezza e tocca il menu a tendina di Secure Boot per impostarlo su Disabilitato.

Dopo l'installazione, la prima cosa da fare è verificare la presenza di aggiornamenti di sistema per assicurarsi che tutte le componenti hardware funzionino correttamente. SteamOS riconosce automaticamente il controller integrato, la tastiera virtuale e tutte le altre periferiche, rendendo l'esperienza immediata.

Un futuro promettente per il gaming portatile

L'arrivo ufficiale di SteamOS su dispositivi di terze parti segna un momento importante per l'ecosistema del gaming portatile. Fino ad ora, Steam Deck rappresentava l'unica opzione per chi desiderava un'esperienza di gioco ottimizzata su una console portatile, mentre le alternative Windows offrivano hardware migliore ma un'esperienza software compromessa.

Ora è possibile avere il meglio di entrambi i mondi: l'hardware potente di ROG Ally e Legion Go con il software ottimizzato di SteamOS. Questa combinazione apre scenari interessanti per il futuro, con la possibilità che altri produttori decidano di offrire ufficialmente doppia opzione di sistema operativo sui loro dispositivi.

Per gli utenti attuali di queste console, la possibilità di passare a SteamOS rappresenta una seconda vita per i loro dispositivi. Anche chi ha trovato frustrante l'esperienza con Windows può ora riscoprire le potenzialità dell'hardware che ha acquistato, con un sistema operativo che ne valorizza pienamente le caratteristiche.

Va considerato che questo cambiamento comporta anche alcune limitazioni: l'accesso all'ecosistema Windows viene perso, quindi applicazioni come Xbox Game Pass, Epic Games Store o altri launcher dovranno essere utilizzati attraverso soluzioni alternative. Tuttavia, per chi utilizza principalmente Steam, i vantaggi superano nettamente gli svantaggi.