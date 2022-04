Non è la prima volta che una particolare asta a tema videoludico attira le attenzioni e le curiosità degli appassionati di tutto il mondo. In passato era successo con alcune copie ancora sigillate dei grandi titoli del passato come Super Mario Bros o The Legend of Zelda, ma questa volta tocca al Commodore 65. Sì, avete letto bene: infatti un prototipo è da poco apparso in un’asta di eBay, e nel giro di pochissimo è riuscito ad ottenere un valore a dir poco incredibile.

L’asta in questione apparsa su eBay, la quale è visitabile a questo indirizzo, permette di entrare in possesso di tutte le informazioni necessarie sul prototipo del Commodore 65 messo in vendita. Ebbene sì, parliamo di un prototipo dell’home computer realizzato tra il 1990 e il 1991, che avrebbe implementato tutta una serie di migliorie tecniche alla precedente versione dell’amatissimo commodoro.

Come possiamo vedere accedendo all’asta eBay, al momento attuale il prototipo del Commodore 65 ha raggiunto e superato i 25.000 Dollari; più precisamente, se si vuole fare un’offerta, bisognerà superare approssimativamente i 25,615€. Si tratta di un pezzo da collezione molto raro, dato che non è ben chiaro quanti prototipi del genere esistano in giro per il mondo, ma si stima tra i 50 e i 2000.

Se siete interessati a partecipare a quest’asta, sappiate che potrete fare una vostra offerta entro i prossimi tre giorni, dopodiché l’opportunità di avere un prototipo del Commodore 65 svanirà da eBay.