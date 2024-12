Remedy è pronta a espandere l'universo di Alan Wake e Control

Sam Lake, Direttore Creativo di Remedy Entertainment, ha dichiarato in un'intervista a IGN che lo studio è "solo all'inizio" nel connettere i suoi giochi in un universo condiviso. "Amo approfondire ed espandere il lore. È davvero emozionante poter prendere questi fili narrativi che abbiamo inserito ed espanderli, esplorando idee diverse", ha affermato Lake.

Il concetto di un universo condiviso tra i giochi Remedy è partito con il DLC AWE (Altered World Event) di Control, per poi svilupparsi ulteriormente in Alan Wake 2. In questo contesto narrativo, Kiran Estevez, protagonista del DLC The Lake House, è un agente del Federal Bureau of Control (FBC) di stanza a Bright Falls.

Lake ha sottolineato l'importanza di mantenere l'indipendenza di ogni titolo:

"Ogni gioco deve essere godibile di per sé e reggersi sulle proprie gambe, ma poi, per i nostri fan, per le persone che hanno giocato altri giochi Remedy, vogliamo inserire molti contenuti da scoprire per la storia dell'universo in corso."

Con il sequel di Control in pieno sviluppo, ci si aspetta, dunque, che i collegamenti con Alan Wake 2 si intensifichino ulteriormente. Sebbene Remedy non abbia ancora annunciato ufficialmente un terzo capitolo della saga di Alan Wake, il finale del secondo gioco lascia presagire futuri sviluppi.

Oltre a questi titoli, Remedy sta lavorando a FBC: Firebreak, un gioco multiplayer ambientato nello stesso universo condiviso, la cui uscita è prevista per il 2025. Questo progetto amplierà ulteriormente le possibilità narrative e di gameplay all'interno del Remedy Connected Universe.

Insomma, l'approccio di Remedy nel creare un universo condiviso tra i suoi giochi offre ai fan la possibilità di scoprire connessioni e approfondire la lore attraverso diversi titoli, pur mantenendo ciascun gioco accessibile anche ai nuovi giocatori. Questa strategia permette di costruire un'esperienza narrativa ricca e stratificata, che premia i fan di lunga data senza alienare i nuovi arrivati.