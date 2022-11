Il settore videoludico di oggi è cambiato radicalmente rispetto anche solamente a quello di una decina di anni fa. Oggi oltre al mondo console e quello PC abbiamo la realtà virtuale, le esperienze mobile e sempre più nuove tipologie di approcci al medium. I videogiocatori hanno sempre qualcosa di nuovo da scoprire; ma stando alla proposta di una start-up chiamata Joipaw, anche i nostri amici a quattro zampe potranno godere del fantastico mondo dei videogiochi.

Questa curiosa nuova console fatta appositamente per far giocare i cani nasce da un’idea dei due amici e co-fondatori di Joipaw Dersim Advar e Marco Jenny. Entrambi si definiscono dei grandi amanti degli animali, ma anche dei videogiocatori e scienziati, e proprio questo mix di cose gli ha fatto venire in mente che potevano andare a realizzare una console da gioco che, ad oggi, mancava ancora sul mercato.

La console Joipaw consente ai cani di giocare a una serie di titoli sviluppati per fornire tutta una diversità di stimoli sia fisici che mentali ai nostri amici a quattro zampe. Ai cani basterà usare il proprio naso per giocare, e il tutto funziona grazie ad un touch screen presente sulla console console. Oltre a questo i cani vengono premiati ad ogni scelta corretta, con Joipaw che presenta anche un distributore di crocchette integrato.

Al momento non è ancora stato annunciato quando Joipaw sarà disponibile all’acquisto, ma la compagnia ha già dichiarato che tutti coloro che sono interessati a questo nuovo hardware possono depositare anticipatamente una somma di 6$, che sarà totalmente rimborsabile, per poi poter usufruire di uno sconto del 5% sul costo della console non appena saranno annunciati ulteriori dettagli sul lancio e sul prezzo di listino.

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.