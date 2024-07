Concord: guida a tutte le modalità di gioco

Firewalk Studios si prepara al lancio di Concord, il suo nuovo sparatutto in prima persona multigiocatore di cui vi abbiamo già parlato in un articolo anteprima. Vediamo nel dettaglio tutte le modalità di gioco confermate finora per questo atteso titolo.

Durante la fase beta sono state rese disponibili quattro modalità, ma Sony ha rivelato che al lancio ne saranno presenti in totale sei:

Area Control

Modalità classica stile Dominio, con tre zone da controllare per guadagnare punti. Non era disponibile nella beta, ma ci si aspetta un bonus per il controllo di tutte le aree.

Cargo Run

Modalità a round senza respawn. Le squadre devono recuperare un carico prezioso al centro della mappa e portarlo in una delle due zone di estrazione. La zona può essere contesa anche dopo aver posizionato il carico.

Clash Point

Altra modalità a round senza respawn. Una zona centrale si sblocca poco dopo l'inizio del round. Si vince conquistando l'obiettivo o eliminando la squadra avversaria.

Signal Hunt

Modalità stile Re della Collina, con due squadre che si contendono il controllo di una zona centrale. Vince chi mantiene l'obiettivo più a lungo. Il nome potrebbe cambiare al lancio.

Takedown

Classico Team Deathmatch dove si guadagnano punti per ogni uccisione. Nella beta il punteggio massimo era di 30 kill. Ideale per accumulare XP velocemente.

Trophy Hunt

Simile a Takedown, ma i punti si ottengono raccogliendo le carte trofeo lasciate dai nemici eliminati. Si può impedire agli avversari di guadagnare punti raccogliendo i trofei dei compagni caduti.

Queste sono tutte le modalità confermate finora per Concord. Gli sviluppatori potrebbero aggiungerne altre dopo il lancio per mantenere fresca l'esperienza di gioco. Non resta che attendere l'uscita ufficiale per scoprire se ci saranno ulteriori sorprese!