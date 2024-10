Concord sta per tornare? Spuntano update misteriosi su Steam

Il gioco multiplayer Concord, sviluppato da Firewalk Studios e pubblicato da Sony, è stato ritirato dal mercato poche settimane dopo il lancio a causa dello scarso interesse dei giocatori. Nonostante ciò, recenti aggiornamenti sul backend di Steam suggeriscono che potrebbe esserci una seconda possibilità per il titolo.

La rapida rimozione di Concord dalle piattaforme di vendita e l'offerta di rimborsi ai giocatori hanno rappresentato un duro colpo per Sony e Firewalk Studios. Tuttavia, il game director Ryan Ellis aveva lasciato uno spiraglio aperto, dichiarando: "Abbiamo deciso di mettere il gioco offline a partire da venerdì 6 settembre 2024 ed esplorare opzioni, incluse quelle che ci permetteranno di raggiungere meglio i nostri giocatori".

Sony già ha investito molto tempo, sforzi e denaro in Concord.

Da allora, il silenzio è stato rotto da quasi quotidiani aggiornamenti nel backend di Steam a partire dal 30 settembre. Sebbene non sia chiaro cosa significhino esattamente questi aggiornamenti, è possibile che stiano preparando il terreno per un rilancio del gioco in qualche forma.

Le sfide per un potenziale ritorno

Nonostante i segnali di attività, un report di Kotaku del mese scorso ha rivelato che il direttore di Concord sarebbe passato a un ruolo di supporto. Inoltre, secondo la stessa fonte, "alcuni membri dello staff di Firewalk sono pessimisti sul ritorno di Concord" e "ad alcuni è stato chiesto di esplorare idee per qualcosa di completamente diverso".

Una delle opzioni discusse per rivitalizzare Concord è la possibilità di renderlo free-to-play. Tuttavia, resta da vedere se questa mossa sarebbe sufficiente per attirare una base di giocatori significativa e sostenibile.