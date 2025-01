Hideaki Nishino prende il posto di Hermen Hulst come CEO di Sony Interactive Entertainment

Sony Interactive Entertainment (SIE) ha annunciato importanti cambiamenti ai vertici aziendali: Hideaki Nishino è stato promosso a unico CEO dell'azienda, con effetto dal 1° aprile 2025. Herman Hulst manterrà, invece, il suo ruolo di CEO di PlayStation Studios.

Questa ristrutturazione segna un significativo cambio di leadership per il colosso dei videogiochi. Nishino, che lavora in Sony dal 2000, assumerà la guida dell'intera operazione SIE, supervisionando anche il gruppo di business delle piattaforme. La sua promozione arriva dopo aver ricoperto il ruolo di SVP del gruppo platform experience.

Hulst, d'altra parte, continuerà a guidare specificamente PlayStation Studios, mantenendo il focus sullo sviluppo di contenuti e IP di proprietà Sony. Questa divisione dei ruoli mira a ottimizzare la gestione delle diverse aree di business di SIE.

Nishino ha dichiarato:

"Sono veramente onorato di prendere il timone di Sony Interactive Entertainment. Tecnologia e creatività sono due dei nostri più grandi punti di forza mentre continuiamo a concentrarci sullo sviluppo di esperienze che offrano intrattenimento per tutti. Continueremo a far crescere la community PlayStation in nuovi modi, come l'espansione degli IP, offrendo allo stesso tempo il meglio dell'innovazione tecnologica."