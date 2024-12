Sony conferma l'interesse per Kadokawa, acquisizione in arrivo

Sony ha confermato il suo interesse nell'acquisizione di Kadokawa, la società madre di FromSoftware. In un'intervista a Yahoo Japan, il colosso giapponese dell'elettronica ha ammesso di aver fatto "una dichiarazione iniziale di intenti" riguardo all'acquisizione, pur astenendosi da ulteriori commenti sulla questione.

Questa notizia potrebbe avere importanti ripercussioni nel settore dell'intrattenimento. Kadokawa controlla infatti numerose realtà di rilievo, tra cui lo studio di sviluppo FromSoftware, noto per le serie Dark Souls ed Elden Ring. Oltre al comparto videoludico, l'azienda è attiva anche nei settori dell'anime e del manga, allineandosi così con gli interessi di Sony in questi ambiti.

Le voci su una possibile acquisizione circolavano già dallo scorso mese, quando Reuters aveva riportato l'esistenza di trattative in corso tra le due società. Sebbene la conferma di Sony suggerisca che i colloqui siano ancora attivi, non è chiaro a che punto si trovino le negoziazioni.

L'eventuale acquisizione potrebbe portare sotto il controllo di Sony numerosi studi di sviluppo, tra cui Spike Chunsoft (Danganronpa), Acquire (Octopath Traveler) e Gotcha Gotcha Games (RPG Maker). Ovviamente, gli occhi di molti appassionati sono puntati soprattutto su FromSoftware, che ha recentemente pubblicato l'espansione Shadow of the Erdtree per il pluripremiato Elden Ring.

Secondo Piers Harding-Rolls, direttore della ricerca presso Ampere Analysis, l'interesse di Sony per Kadokawa non dovrebbe sorprendere. In un'intervista a IGN, ha spiegato:

"Sony ha già menzionato un più ampio interesse nello sviluppo cross-media di IP di anime e giochi per supportare le sue altre attività mediatiche. In questo senso, qualsiasi accordo per la società madre Kadokawa, che opera ampiamente anche nel manga e negli anime, è un'estensione naturale di questo precedente accordo".

Va ricordato che Sony possiede già circa il 14% di FromSoftware, grazie a un accordo stipulato nel 2022. Un'eventuale acquisizione di Kadokawa potrebbe quindi rappresentare un ulteriore passo verso l'espansione della presenza di Sony nel settore dell'intrattenimento giapponese.

Al momento, non ci sono indicazioni sui tempi o sulla probabilità che l'accordo venga finalizzato. Mentre si attendono ulteriori aggiornamenti, gli appassionati di FromSoftware possono consolarsi sapendo che lo studio non è attualmente interessato a sviluppare un sequel di Elden Ring.