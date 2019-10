Control: aggiunta oggi la modalità Foto

La tanto attesa modalità Foto viene aggiunta quest'oggi su tutte le versioni di Control, non c'è momento migliore per tornare a vagare per il bureau

Dal suo rilascio Control è riuscito a far parlare molto di sé. L’ultimo gioco sviluppato da Remedy Entertainment è destinato a rimanere ancora ben saldo all’interno delle console e dei PC dei videogiocatori di tutto il mondo. Prima del rilascio dei prossimi DLC di trama, dei quali non conosciamo ancora nessuna data d’uscita, è giunto quest’oggi il momento di mettere mano alla tanto attesa modalità Foto.

L’annuncio è avvenuto nel PlayStation Blog ma la modalità Foto verrà implementata su tutte le piattaforme (PlayStation 4, Xbox One e PC su Epic Store) in contemporanea. Basterà aprire il menù delle opzioni per trovare questa nuova funzione. Gli utenti potranno scattare le proprie foto e successivamente grazie alla scheda dei filtri modificarle e personalizzare a loro piacimento. Le altre caratteristiche che troveranno spazio saranno: la possibilità di ruotare la camera puntandola su un soggetto, ampliare o restringere il campo visivo e regolare la messa a fuoco.

Vida Starcevic, community manager di Remedy Entertainment ha commentato l’arrivo della modalità Foto di Control spiegando che: “Grazie al suo stile Brutalista, agli spazi aperti, a tutte le stranezze e alle creature informe da altri universi, Control ha un’estetica impattante. Ogni settore del Bureau ha un unica palette di colori, per non parlare dei poteri di Jesse che hanno effetti devastanti sul mondo di gioco. Non c’è mai stato alcun dubbio sull’implementazione della modalità Foto, è sempre stato un qualcosa che volevamo inserire in Control”.

Oltre questo Remedy ha parlato di un’altra nuova modalità, chiamata Expeditions, in arrivo prima della fine dell’anno. In quest’ultima Jesse si ritroverà a dover compiere diversi obbiettivi entro un tempo stabilito per ricevere nuovi potenziamenti. Siete pronti a tornare nei corridoi del Federal Bureau of Control per scattare foto agli oggetti del potere? Diteci la vostra.