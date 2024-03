Xbox Game Pass, 6 nuovi giochi nella prima metà di marzo

In un nuovo post sul blog, Xbox ha annunciato i prossimi titoli che arriveranno su Xbox Game Pass nella prima metà di marzo 2024 (vi ricordiamo che qui potete trovare il catalogo completo dei giochi inclusi) e alcuni di questi sono davvero imperdibili.

Xbox aveva precedentemente annunciato che Warhammer 40,000: Boltgun sarebbe stato disponibile su Game Pass oggi. L'azienda ha anche annunciato che i giochi Activision Blizzard inizieranno a essere rilasciati su Game Pass questo mese e il primo sarà Diablo IV, che sarà disponibile il 28 marzo.

Quindi, le aggiunte di oggi alla lineup completano la maggior parte di marzo. I nuovi titoli in arrivo includeranno:

PAW Patrol World – 7 marzo

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – 12 marzo

Control Ultimate Edition – 13 marzo

No More Heroes 3 – 14 marzo

Lightyear Frontier (Game Preview) – 19 marzo

MLB The Show 24 – 19 marzo

Lightyear Frontier, titolo che arriverà al day one, unisce i mech con la coltivazione in un open world, concentrandosi sull'esplorazione e sulle coltivazioni aliene. Anche MLB The Show 24 arriva nel Pass al lancio: si tratta di un nuovo titolo della saga sul baseball con nuove funzionalità inclusive come Le Storie: Le Leghe Negre.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, invece, è sicuramente destinato a prosperare, con Xbox che ha persino appena annunciato un bundle speciale di Nickelodeon All-Star Brawl 2, con una console a tema SpongeBob.

La chicca tra questi 6 giochi è, però, Control, che aggiunge decisamente valore all'abbonamento e che merita di essere aggiunto alla vostra lista dei gioca dopo.