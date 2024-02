Control, Remedy compra i diritti del proprio gioco da 505 Games

Oggi è stato annunciato che Remedy e 505 Games hanno raggiunto un accordo per il ritorno di tutti i diritti di pubblicazione, distribuzione, marketing e altri relativi a Control, codename Condor, Control 2 e tutti i futuri prodotti di Control a Remedy.

I principali termini dell'accordo includono la terminazione immediata degli accordi di pubblicazione per i giochi della serie, nonché il ritorno di tutti i diritti concessi in licenza a 505 Games a Remedy con effetto immediato. 505 Games continuerà a essere l'editore di Control durante un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024, dopo il quale non avrà più diritti futuri su Control.

Il prezzo massimo per l'acquisizione dei diritti è di circa 17 milioni di euro, comprensivo di un premio per lo sviluppo di Condor e Control 2 fino a oggi, con Remedy effettuerà il pagamento in tre rate di cassa durante i prossimi dodici mesi.

Questa transazione offre a Remedy maggiori opportunità di negoziare accordi migliori per i giochi di Control attuali e futuri, consentendo di valutare le opzioni tra autopubblicazione e un nuovo partner editoriale per Condor e Control 2. Inoltre, Remedy avrà un controllo più diretto sul marketing, la distribuzione e altri accordi business-to-business, aprendo ulteriori opportunità di finanziamento e partnership per far crescere la serie Control.

Il CEO di Remedy, Tero Virtala, ha commentato che l'acquisizione completa dei diritti su Control offre a Remedy la libertà di prendere le decisioni migliori per il futuro della serie, oltre ad aver ringraziato il team di 505 Games per la loro partnership nel corso degli anni.