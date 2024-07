Apex Legends, boom di recensioni negative dopo i nuovi aggiornamenti al battle pass

Respawn Entertainment, lo sviluppatore di Apex Legends, ha recentemente annunciato una modifica al sistema dei battle pass del popolare gioco battle royale. L'intento era quello di rispondere alle crescenti critiche dei fan sul sistema precedente, tuttavia, l'annuncio non è stato accolto positivamente dalla community, anzi: la nuova strategia ha scatenato proteste e una valanga di recensioni negative sulla piattaforma Steam.

Le principali controversie scaturite dalla community riguardano la durata e il costo dei nuovi battle pass. In precedenza, ogni battle pass aveva la durata di una stagione e poteva essere acquistato sia con denaro reale sia con valuta virtuale guadagnata giocando. Con il nuovo sistema, invece, i battle pass saranno rilasciati due volte a stagione e potranno essere acquistati esclusivamente con denaro reale.

Sebbene il nuovo sistema offra premi aggiuntivi in ciascun battle pass, molti giocatori sono insoddisfatti poiché, in passato, era possibile acquistare un battle pass e utilizzare la valuta virtuale guadagnata per acquistarne un altro nella stagione successiva. Ora, i giocatori dovranno pagare in contanti per ogni nuovo pass.

Le lamentele dei fan di Apex Legends

La reazione negativa non si è limitata alle proteste verbali. Gli utenti hanno iniziato a organizzarsi per proteste online e molti hanno promesso di non acquistare più prodotti legati ad Apex Legends fino a quando il sistema rimarrà invariato. Su Reddit e sui social media, ovviamente, i commenti di sfogo e delusione, sono spuntati come funghi.

Anche su Steam la rabbia dei fan si è tradotta in numerose recensioni negative, portando la valutazione generale del gioco nella categoria "Misto" con solo il 51% di recensioni positive recenti. Ovviamente, le nuove politiche sui battle pass sono il cuore delle lamentele.

Il nuovo formato del battle pass di Apex Legends verrà lanciato con la Stagione 22. Non è stata ancora annunciata la data di inizio della nuova stagione, che seguirà la conclusione della Stagione 21 prevista per martedì 6 agosto. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l'annuncio completo sul sito ufficiale di Apex Legends.