Apex Legends non è più giocabile su Steam Deck per colpa dei cheater

il popolare Battle Royale Apex Legends non è più giocabile su dispositivi Linux, incluso Steam Deck. Electronic Arts ha annunciato giovedì scorso questa decisione, citando problemi di sicurezza e la necessità di contrastare i cheater.

Secondo EA, la natura aperta della piattaforma Linux attira un numero sproporzionato di giocatori che utilizzano cheat, compromettendo l'esperienza per gli altri utenti. "Abbiamo dovuto soppesare il numero di giocatori legittimi su Linux/Steam Deck rispetto alla salute generale della popolazione di giocatori di Apex", ha spiegato l'azienda in un comunicato.

Il numero di cheater che giocano su Linux è oramai insostenibile.

Questa mossa avrà un impatto significativo sui possessori di Steam Deck, il popolare pc handheld di Valve che utilizza un sistema operativo basato su Linux. Gli utenti di Steam Deck potranno comunque giocare ad Apex Legends, ma solo installando Windows sul dispositivo.

EA ha sottolineato di non avere modo di distinguere tra un giocatore che usa effettivamente Steam Deck e uno che semplicemente utilizza Linux fingendosi su Steam Deck. Sebbene la base di utenti Linux sia relativamente piccola, secondo l'azienda il suo impatto negativo sulla community del gioco era diventato troppo grande per essere ignorato.

Già lo scorso anno c'erano stati problemi di accesso ad Apex Legends per gli utenti Linux e Steam Deck a causa di incompatibilità con il sistema anti-cheat. Quell'episodio era stato risolto, ma potrebbe essere stato un presagio della situazione attuale.

Nonostante questa limitazione, Apex Legends continua a crescere su altre piattaforme con l'aggiunta di nuovi personaggi, mappe e modalità di gioco. Di recente è stato introdotto il supporto a 120 FPS su Xbox Series X/S, oltre a nuove funzionalità come le pistole akimbo.

Il gioco (di cui potete trovare la valuta in-game in vendita su Amazon)resta disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One, Windows PC, PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Gli sviluppatori continueranno probabilmente a monitorare la situazione su Linux, ma al momento la priorità sembra essere garantire un'esperienza equa per la maggioranza dei giocatori sulle piattaforme principali.