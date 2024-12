Cooler Master e Simucube insieme per una nuova base volante direct drive

Cooler Master e Simucube hanno presentato il 16 dicembre 2024 a Eindhoven una nuova base per volante direct drive co-brandizzata, il Cooler Master x Simucube 2 Pro, progettata per offrire un'esperienza di guida simulata professionale e immersiva per il sim racing domestico.

Questa collaborazione unisce l'expertise di Cooler Master nel gaming hardware con la tecnologia di force feedback avanzata di Simucube, portando nelle case degli appassionati un dispositivo in grado di replicare fedelmente le sensazioni di guida reali. Il Cooler Master x Simucube 2 Pro mira a colmare il divario tra simulazione e realtà, offrendo ai piloti virtuali lo stesso livello di feedback dettagliato utilizzato dai professionisti.

Il cuore del Cooler Master x Simucube 2 Pro è un potente motore brushless ad alta coppia, capace di trasmettere con precisione ogni minimo dettaglio della fisica di guida:

Texture del manto stradale

Forze G nelle curve

Cambi di aderenza degli pneumatici

Trasferimenti di peso del veicolo

Questa accuratezza permette ai piloti di percepire immediatamente ogni sfumatura del comportamento del veicolo, migliorando le proprie prestazioni e l'immersione nell'esperienza di guida.

Il dispositivo si integra con il sistema DynX di Cooler Master, adattandosi a qualsiasi configurazione di guida. Inoltre, sfrutta la piattaforma True Drive Paddock di Simucube, che offre:

Una vasta libreria di profili online

Replicazione precisa di veicoli specifici

Compatibilità con i più popolari simulatori di guida

Questa flessibilità permette sia ai principianti che ai veterani di creare un setup personalizzato e realistico, trasformando qualsiasi postazione in un vero abitacolo da corsa.

La collaborazione tra Cooler Master e Simucube va oltre la semplice produzione di hardware. Pierre-Lou Bogros, IMX Business Developer di Cooler Master, ha dichiarato:

"Cooler Master e Simucube condividono una visione comune: abbattere le barriere tra il racing virtuale e quello reale. La nostra collaborazione con Simucube rappresenta un passo straordinario nel mondo del sim racing."

Pekka Mäki-Kuutti, Direttore Commerciale di Simucube, ha aggiunto:

"Quando Cooler Master ci ha contattato, abbiamo subito riconosciuto un'opportunità unica: portare la nostra tecnologia a un pubblico più ampio grazie alla loro presenza globale e unire le forze per introdurre innovazioni rivoluzionarie nel mondo del sim racing."

Il Cooler Master x Simucube 2 Pro è disponibile da subito sulla piattaforma Direct-to-Consumer di Cooler Master e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il prezzo consigliato è di 1.199 € + IVA, posizionando il prodotto nel segmento premium del mercato sim racing.

Questo dispositivo rappresenta un importante passo avanti nel rendere accessibile l'esperienza di guida professionale agli appassionati di sim racing domestico. Combinando la potenza del feedback force con una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, il Cooler Master x Simucube 2 Pro promette di elevare il livello di realismo e immersione nel mondo delle corse virtuali.