Coronavirus, cancellati anche gli eventi dell’Arc World Tour

Erano ormai giorni che le organizzazioni non cancellavano più eventi per l’emergenza Coronavirus, facendo sembrare tutto fosse sotto controllo, ma purtroppo cosi non è. Oggi è arrivata infatti al notizia che anche l’Arc System ha dovuto sospendere tutti gli eventi dedicati ai propri titoli nell’ambito del World Tour. L’avanzamento dell’epidemia ha messo in ginocchio ormai tutto il globo e ci si è trovati costretti a sospendere tutti gli eventi che dovevano prendere parte in diverse parti del mondo.

L’azienda ha infatti deciso di diramare un comunicato tramite l’account twitter ufficiale nel quale spiega il perché di tale decisione, anche se ovviamente non c’è bisogno di grandi spiegazioni: “La salute dei nostri concorrenti, membri dello staff e membri della community è la nostra massima priorità“, ha dichiarato Arc System Works nel comunicato stampa. “Questa decisione giunge anche in seguito a una maggiore difficoltà nel permettere una competizione leale durante il tour.

Ci dispiace informare coloro che hanno atteso con impazienza questo tour la sua cancellazione.” Ovviamente per ogni evento sono state rilasciate alcune informazioni importanti, anche le prossime date, ovviamente non certe.

Ecco i dettagli emersi successivamente all’annuncio della cancellazione del World Tour:

ARCREVO Japan 2020 – rimane previsto per il 18 luglio 2020, ma potrebbe anche non svolgersi.

Finali Arc World Tour 2020 – Questo evento è stato programmato a Los Angeles alla fine dell’anno. I piani di Arc System però, potrebbero virare sull’organizzazione di un evento “stand-alone”. Ovviamente sempre se la situazione migliorerà.

ARCREVO Korea 2020 e DAREDEVIL – Annullati.

Tornei online – con molta probabilità verranno organizzati nel corso dei prossimi mesi. Non verranno però assegnati quest’anno i punti validi per la classifica dell’Arc World Tour.

Speriamo di poter tornare presto a una situazione di normalità, anche se l’emergenza Coronavirus sta davvero mettendo a rischio il panorama eSportivo mondiale, sopratutto di quei titoli che non possono essere giocati online e hanno bisogno di eventi in loco per trarre il massimo dell’intrattenimento.