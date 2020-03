Pokémon GO: diverse novità per gli eventi di aprile causa Coronavirus

Ormai è da quasi un mese che Niantic si sta davvero impegnando per mantenere attivo il suo Pokémon GO durante questa crisi dovuta all’epidemia da COIVD-19. Come ben sappiamo la peculiarità del titolo è il dover andare fuori casa e catturare più creaturine possibili effettuando anche diversi raid con amici e collezionare oggetti girando dei Pokéstop. Per forza di cose, l’azienda statunitense si è trovata a modificare costantemente l’esperienza di gioco, introducendo nuove feature che permettano di giocare stando comodamente a casa.

Passato il mese di marzo ci si affaccia nel mese di aprile e Niantic ha appena annunciato sul suo sito ufficiale tutte le novità riguardanti Pokémon GO, tra queste notiamo sicuramente il prolungamento dell’evento di Entei Ombra e la possibilità di incontrare Exeggutor Alola nella “scoperta straordinaria“. Potete leggere la nostra notizia su tutti i dettagli sulle modifiche per giocare da casa.

Come abbiamo detto poco fa, gli sviluppatori hanno deciso giustamente di estendere la presenza di Entei anche per tutto il mese di aprile, rimandando l’arrivo di Suicune Ombra. Quindi se non avete avuto modo di completare le missioni, avrete un altro mese per terminarle. Sarà possibile incontrare Exeggutor di Alola nella scoperta straordinaria dalle 22:00 di mercoledì primo aprile alle 22:00 di venerdì primo maggio. Infine a partire dal 6 aprile potrete acquistare 50 mega ball al prezzo simbolico di una pokémoneta, ennesima dimostrazione da parte degli sviluppatori di obbligare la community a giocare tranquillamente da casa. Purtroppo, nonostante le idee prese dall’azienda americana, c’è chi continua ad uscire fuori di casa per cercare di catturare creaturine incurante della situazione attuale, inutile dirvi che tali personaggi sono stati tutti multati in quanto giocare a Pokémon GO non è considerata una condizione di reale necessità.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando anche voi da casa al titolo targato Niantic? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti Pokémon GO.