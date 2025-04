Cos’è e come funziona PlayStation Portal (e perché non è una console portatile)

L'arrivo di PlayStation Portal ha suscitato grande interesse nel mondo del gaming, ma anche una certa confusione riguardo alla sua natura. Spesso etichettato come una "console portatile", in realtà questo dispositivo di Sony rappresenta un approccio differente al gioco in mobilità. Piuttosto che essere un sistema di gioco autonomo, PlayStation Portal si configura come un'estensione dell'esperienza PlayStation 5, offrendo un modo innovativo per interagire con i tuoi giochi preferiti lontano dal televisore principale. Comprendere la sua vera identità e il suo funzionamento è, dunque, cruciale per valutare se questo dispositivo si adatta alle tue esigenze di gaming.

Dopo avervi raccontato 5 cose che si possono fare e 4 che non si possono fare con PlayStation Portal, oggi analizzeremo nel dettaglio cos'è il dispositivo, come si connette e trasmette i giochi dalla tua PS5, e soprattutto, spiegheremo chiaramente perché non può essere considerata una console portatile tradizionale. Se sei curioso di scoprire la vera natura di PlayStation Portal e come può integrarsi nel tuo ecosistema di gioco PlayStation, continua a leggere per una guida completa e approfondita!

Cos'è PlayStation Portal?

PlayStation Portal è un dispositivo di riproduzione remota sviluppato da Sony Interactive Entertainment per la sua console di ultima generazione, PlayStation 5. Il suo scopo principale è quello di permettere ai giocatori di accedere e giocare ai titoli installati sulla propria PS5 tramite una connessione Wi-Fi, offrendo la flessibilità di continuare le proprie sessioni di gioco in diverse stanze della casa o in altri luoghi con una connessione internet stabile.

Il design di PlayStation Portal è caratterizzato da uno schermo LCD da 8 pollici con risoluzione 1080p a 60fps, affiancato da due sezioni di controller che integrano tutte le principali funzionalità del controller DualSense di PS5. Questo include i trigger adattivi, che offrono diversi livelli di resistenza a seconda delle azioni di gioco, e il feedback aptico, che fornisce vibrazioni precise e dettagliate per un'immersione maggiore. Il dispositivo è pensato per offrire un'esperienza di controllo familiare e confortevole, replicando la sensazione di tenere in mano un controller DualSense standard.

È fondamentale sottolineare che PlayStation Portal non è una console indipendente. Non dispone di un proprio processore in grado di eseguire giochi nativamente, né di memoria interna per l'installazione di titoli.

Caratteristiche tecniche

Dimensioni • 30 x 11,5 x 5 cm circa

• 400 grammi circa Display • Touchscreen 8" a 1080p e 60 Hz

• Rapporto 16:9 Connettività • PlayStation Link

• Jack da 3,5 mm per cuffie Batteria • Ricaricabile da 4.370 mAh

Come funziona PlayStation Portal?

Il funzionamento di PlayStation Portal si basa sulla tecnologia Remote Play di Sony, una funzionalità già presente su smartphone, tablet e PC che permette di trasmettere in streaming l'immagine e l'audio della tua PlayStation da remoto. PlayStation Portal integra questa tecnologia in un dispositivo hardware dedicato e ottimizzato per il gaming.

Il processo di funzionamento è il seguente:

Connessione Wi-Fi: PlayStation Portal si connette alla tua rete Wi-Fi domestica. È fondamentale che la connessione sia stabile e abbia una buona larghezza di banda per garantire un'esperienza di streaming fluida e senza interruzioni. Sony raccomanda una velocità di connessione di almeno 5 Mbps, ma per prestazioni ottimali è preferibile una velocità di 15 Mbps o superiore. Collegamento alla PS5: una volta connesso al Wi-Fi, PlayStation Portal si associa alla tua console PlayStation 5. La PS5 deve essere accesa o in modalità riposo e anch'essa connessa alla stessa rete Wi-Fi (o a internet tramite cavo Ethernet). Trasmissione in streaming: quando avvii un gioco tramite l'interfaccia di PlayStation Portal, la tua PS5 elabora il gioco come farebbe normalmente e invia il flusso video e audio compresso tramite la rete Wi-Fi a PlayStation Portal. Input Remoto: i tuoi input dai controller integrati di PlayStation Portal (pulsanti, levette, touch screen) vengono inviati tramite la rete Wi-Fi alla tua PS5, che li interpreta e reagisce di conseguenza nel gioco. Visualizzazione e Audio: PlayStation Portal riceve il flusso video e audio dalla PS5 e lo visualizza sul suo schermo, riproducendo l'audio tramite gli altoparlanti integrati o tramite cuffie connesse tramite jack da 3.5mm o Bluetooth.

L'intero processo avviene in tempo reale, con l'obiettivo di offrire un'esperienza di gioco reattiva e coinvolgente, simile a quella che si avrebbe giocando direttamente sulla PS5 con il controller collegato.

Perché PlayStation Portal non è una console portatile?

Nonostante la sua forma e la sua capacità di essere utilizzata in mobilità all'interno della portata del Wi-Fi, PlayStation Portal non può essere classificata come una console portatile per diverse ragioni fondamentali. Sebbene con gli ultimi aggiornamenti dello scorso novembre sia stata implementata la possibilità di giocare in cloud a una selezione di titoli dal catalogo PlayStation Plus, solo se si possiede l'abbonamento Premium, la caratteristica distintiva principale è, infatti, la sua dipendenza dalla console PlayStation 5.

A differenza delle console portatili tradizionali che integrano un processore e una scheda grafica per far girare i giochi nativamente, PlayStation Portal funge unicamente da terminale di visualizzazione e input remoto, in quanto tutta l'elaborazione del gioco avviene sulla PS5. Inoltre, PlayStation Portal non ha una sua libreria di giochi, permettendo di accedere e giocare solo ai titoli già acquistati e installati sulla propria PlayStation 5 o sfruttando la funzionalità cloud per quelli supportati se si è abbonati al PlayStation Plus Premium, senza supportare l'acquisto o il download diretto di giochi.

La sua funzione è quella di trasmettere in streaming i giochi dalla PS5, senza altre funzionalità tipiche di una console portatile, come la possibilità di riprodurre contenuti multimediali da supporti fisici o digitali in modo indipendente dalla console principale. Infine, per funzionare, PlayStation Portal necessita di una connessione Wi-Fi stabile e con una buona larghezza di banda, differenziandosi dalle console portatili che possono essere utilizzate offline con i giochi installati localmente.

In sintesi, PlayStation Portal è più accuratamente descritta come un accessorio per PlayStation 5 focalizzato sul Remote Play, piuttosto che una vera e propria console portatile con capacità di gioco autonome.

Qual è la differenza principale tra PlayStation Portal e una console portatile?

La differenza fondamentale risiede nella loro capacità di eseguire i giochi. Console portatili come Nintendo Switch e Steam Deck sono dispositivi di gioco autonomi. Integrano un proprio processore, memoria e sistema operativo che permettono loro di far girare i giochi nativamente, sia tramite cartucce fisiche, download digitali o schede di memoria. Possono essere utilizzate ovunque, anche senza una connessione internet (a seconda del gioco).

PlayStation Portal, al contrario, non ha la capacità di eseguire giochi localmente. Funziona esclusivamente come un dispositivo di riproduzione remota per la tua PlayStation 5 o come dispositivo per riprodurre i giochi in cloud. Pertanto, per poter utilizzare PlayStation Portal, è necessario possedere una PS5 e una connessione Wi-Fi stabile su entrambi i dispositivi. Senza una PS5 funzionante e una connessione di rete, PlayStation Portal non può essere utilizzato per giocare.

Posso utilizzare PlayStation Portal per giocare ai giochi PlayStation 5 tramite il cloud?

Un recente aggiornamento ha ampliato le funzionalità di PlayStation Portal, rendendo disponibili oltre 30 classici di PS1 e PSP direttamente sul dispositivo grazie alla tecnologia cloud streaming. Ora, gli abbonati a PS Plus Premium possono giocare a questi titoli senza necessità di una console domestica, segnando un'importante evoluzione nella strategia di Sony. Capolavori intramontabili come Ape Escape, Twisted Metal e Abe's Oddysee sono ora accessibili ovunque, a patto di disporre di una connessione WiFi stabile.

Ma le novità non finiscono qui: anche diversi titoli per PS5 inclusi nel catalogo PS Plus sono ora disponibili in cloud streaming. Gli abbonati Premium possono quindi accedere a un'ampia selezione di giochi senza bisogno di una PS5 fisica. Tra questi spiccano:

Assassin's Creed Valhalla ​

​ Destruction AllStars ​

​ Dead Cells ​

​ Röki ​

​ Hotline Miami 2: Wrong Number ​

​ Werewolf: The Apocalypse - Earthblood ​

​ Watch Dogs: Legion ​

​ Warhammer: Chaosbane ​

​ Uncharted: Legacy of Thieves Collection ​

​ Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction ​

​ Thymesia

Quali sono i requisiti di connessione internet raccomandati per utilizzare PlayStation Portal in modo ottimale?

Per un'esperienza di streaming fluida e con la minore latenza possibile con PlayStation Portal, Sony raccomanda una connessione internet a banda larga con una velocità di almeno 5 Mbps. Tuttavia, per prestazioni ottimali e per ridurre al minimo le interruzioni, i ritardi nell'input e gli artefatti grafici, è fortemente consigliata una velocità di 15 Mbps o superiore.

È importante considerare che sia la velocità di download (per ricevere il flusso video dalla PS5) che la velocità di upload (per inviare i comandi a PS5) della tua connessione internet sono rilevanti. Inoltre, la stabilità della connessione Wi-Fi è cruciale. Interferenze da altri dispositivi wireless o una scarsa intensità del segnale possono influire negativamente sull'esperienza di gioco remota. Se prevedi di utilizzare PlayStation Portal frequentemente o per sessioni di gioco lunghe, assicurati di avere una rete Wi-Fi domestica robusta e ben configurata per garantire una connessione stabile e veloce tra Portal e la tua PlayStation 5.

PlayStation Portal è compatibile con cuffie Bluetooth di terze parti?

Sì, PlayStation Portal è compatibile con cuffie Bluetooth di terze parti. Oltre al jack per cuffie da 3.5mm, il dispositivo supporta la connettività audio Bluetooth, permettendoti di utilizzare le tue cuffie wireless preferite per un'esperienza audio immersiva durante il gioco remoto. Questa flessibilità nella scelta delle cuffie è un vantaggio significativo, in quanto offre agli utenti la possibilità di utilizzare dispositivi audio che già possiedono o di scegliere cuffie wireless che offrono maggiore libertà di movimento.

La connessione Bluetooth dovrebbe essere semplice e intuitiva, permettendoti di associare facilmente le tue cuffie a PlayStation Portal. Assicurati che le tue cuffie Bluetooth siano in modalità di associazione quando tenti di connetterle al dispositivo. Una volta connesse, potrai godere dell'audio di gioco e comunicare tramite il microfono integrato nelle tue cuffie (se presente).

Posso utilizzare PlayStation Portal al di fuori della mia rete Wi-Fi domestica?

Tecnicamente, è possibile utilizzare PlayStation Portal al di fuori della tua rete Wi-Fi domestica, a condizione che tu abbia una connessione internet sufficientemente stabile e veloce sia nel luogo in cui ti trovi con Portal che nella posizione in cui si trova la tua PlayStation 5. La tua PS5 deve essere accesa o in modalità riposo e connessa a internet, a meno che tu non voglia sfruttare la funzionalità cloud.

Tuttavia, l'esperienza di gioco remota su lunghe distanze e attraverso reti diverse può essere significativamente più soggetta a problemi come latenza elevata (ritardo nella risposta ai comandi), instabilità della connessione e potenziale perdita di qualità video. La qualità della connessione internet su entrambi i lati è il fattore determinante per un'esperienza di gioco remota soddisfacente. Sebbene teoricamente fattibile, giocare tramite PlayStation Portal da una posizione molto distante dalla tua PS5 potrebbe non offrire la stessa fluidità e reattività che si otterrebbe all'interno della rete domestica. Inoltre, ricorda che PlayStation Portal non supporta la connessione a reti Wi-Fi pubbliche che richiedono un browser per l'autenticazione, il che potrebbe limitare le tue opzioni di connettività in viaggio.

PlayStation Portal: gli accessori migliori

Le PULSE Explore sono le prime cuffie auricolari wireless firmate PlayStation, pensate per offrire un'esperienza audio da gaming senza compromessi. Dotate della rivoluzionaria tecnologia PlayStation Link, garantiscono una connessione ultra-reattiva e una qualità audio lossless, perfetta per immergersi completamente nei mondi di gioco su PS5, PC, Mac e dispositivi mobili.

Questi auricolari integrano driver magnetici planari, una caratteristica solitamente riservata ai dispositivi audio professionali, che consente di riprodurre suoni cristallini, bassi profondi e dettagli incredibili, ideali per chi cerca il massimo realismo durante il gioco.

Oltre all'audio di altissimo livello, le PULSE Explore includono due microfoni integrati con cancellazione del rumore basata su AI, per comunicazioni sempre chiare anche nei momenti più frenetici. La custodia funge anche da stazione di ricarica, garantendo una lunga autonomia e massima portabilità. Perfette per chi vuole il meglio della tecnologia audio targata Sony, in un formato compatto, leggero e dal design curato in stile PlayStation.

La custodia da trasporto Orzly è l'accessorio ideale per chi vuole proteggere la propria PlayStation Portal anche in movimento. Progettata su misura per il lettore remoto di casa Sony, combina protezione, praticità e stile in un unico prodotto compatto e funzionale.

Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa custodia rigida offre una protezione eccellente contro urti, graffi e polvere. L’interno è morbido e vellutato per accogliere perfettamente la Portal, evitando anche movimenti indesiderati durante il trasporto. Inoltre, include una pratica tasca in rete per cavi, accessori o altri piccoli oggetti.

La stazione di ricarica Tokluck è l’accessorio perfetto per chi desidera unire funzionalità e design nella propria postazione da gaming. Progettata appositamente per PlayStation Portal, questa base compatta consente di ricaricare il dispositivo in modo stabile e sicuro grazie al connettore magnetico dedicato. Oltre a essere una dock di ricarica, funziona anche come supporto, offrendo un alloggiamento ordinato e ben integrato per il dispositivo.

Uno degli aspetti più distintivi è l'illuminazione RGB integrata, con diverse modalità di colore e intensità che permettono di personalizzare l’atmosfera del setup. Che tu voglia creare un ambiente rilassante o esaltare l'estetica da battaglia della tua postazione, questa base si adatta perfettamente allo stile di gioco. La struttura è robusta ma compatta, facile da posizionare su qualsiasi scrivania o mobile TV, e aggiunge un tocco hi-tech senza risultare ingombrante.