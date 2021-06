Counter Strike GO: giocatori sprovvisti di Prime esclusi dalle partire classificate

Counter Strike GO ha attraversa diverse “epoche” durante la sua longeva attività. Il titolo sparatutto in prima persona Valve è ancora giocatissimo e popolare dopo quasi 10 anni, anche se nel corso del tempo ha subito diversi ed importanti cambiamenti. Nel 2018 il titolo ha abbandonato il costo d’entrata diventando a tutti gli effetti un vero e proprio free to play, ed ora sembra che Valve sia pronta a portare a termine il passo successivo nell’evoluzione dell’FPS competitivo.

Ora, a causa di questo cambiamento, i giocatori che non possiedono il Prime di Counter Striker GO perderanno l’accesso alle partite classificate. Valve ha pensato di apportare questa modifica a causa dei problemi di bilanciamento che si venivano a creare nel matchmaking. I nuovi utenti, infatti, si trovavano spesso contro giocatori più storici, i quali grazie al passaggio da gioco a pagamento a free to play avevano più esperienza, livelli e ricevettero tutta serie agevolazioni come per esempio l’accesso a drop o l’ottenimento di gradi superiori.

Per questo, ora, tutti coloro che vorranno partecipare alle partite classificate in Counter Strike GO dovranno essere provvisti di un account Prime. Per i nuovi giocatori che accederanno a CS:GO per la prima volta, o per tutti coloro che si registreranno su Steam con un nuovo account, dovranno necessariamente acquistare l’aggiornamento allo stato Prime, al costo di 10,99€, per poter giocare partite classificate in futuro.

I giocatori che continueranno a giocare in via totalmente gratuita potranno ancora accedere alle modalità non classificate in Competitiva, Wingman e Danger Zone, che hanno tutte le stesse regole e matchmaking basato sulle abilità delle partite classificate, ma i giocatori non guadagneranno esperienza per avanzare nei gruppi.