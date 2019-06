Crash Team Racing Nitro-Fueled: elenco dei codici e trucchi per PS4, Xbox One e Switch

Crash Team Racing Nitro-Fueled propone tutta una serie di codici e trucchi segreti per PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Ecco a voi l'elenco completo.

Crash Team Racing Nitro-Fueled sta per riportare uno dei maestri del mondo del kart sulle console di attuale generazione. L’operazione di remake, come già avvenuto con Spyro e con Crash N’Sane Trilogy, si pone l’obbiettivo di rimodernare l’elemento grafico lasciando invariato il feeling di gioco e le meccaniche. Questo significa che faranno il proprio ritorno anche i trucchi e i codici per sbloccare elementi aggiuntivi.

Vediamo quindi assieme come ottenere personaggi segreti e modificatori di gameplay su PlayStation 4, Xbox One e Switch. Ecco a voi la lista completa.

Personaggi segreti di Crash Team Racing

C’è solo un personaggio segreto ottenibile con i codici e si tratta di Penta Pinguino:

PS4: Giù, Destra, Triangolo, Giù, Sinistra, Triangolo, Su

Xbox One: Giù, Destra, Y, Giù, Sinistra, Y, Su

Switch: Giù, Destra, X, Giù, Sinistra, X, Su

Modifiche al gameplay

Per quanto riguarda i modificatori di gioco, ci sono invece molti elementi interessanti. Vediamoli qui sotto.

Wumpa Fruit infiniti

PS4, Xbox One e Switch: Giù, Destra, Destra, Giù, Giù

Invisibilità infinita

PS4, Xbox One e Switch: Su, Su, Giù, Destra, Destra, Su

Turbo infinito

PS4: Triangolo, X, Destra, Sinistra, Sinistra, Triangolo, X

Xbox One: Y, A, Destra, Sinistra, Sinistra, Y, A

Switch: X, B, Destra, Sinistra, Sinistra, X, B

Bombe infinite

PS4: Triangolo, Destra, Giù, Destra, Su, Triangolo, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Giù, Destra, Su, Y, Sinistra

Switch: X, Destra, Giù, Destra Su, X, Sinistra

Maschere Infinite

PS4: Sinistra, Triangolo, Destra, Sinistra, O, Destra, Giù, Giù

Xbox One: Sinistra, Y, Destra, Sinistra, B, Destra, Giù, Giù

Switch: Sinistra, X, Destra, Sinistra, A, Destra, Giù, Giù

Super Turbo

PS4: Triangolo, Destra, Destra, O, Sinistra

Xbox One: Y, Destra, Destra, B, Sinistra

Switch: X, Destra, Destra, A, Sinistra

Super Engine Mode

PS4: Su, Su, Sinistra, Destra, Triangolo, Giù, Destra, Giù

Xbox One: Su, Su, Sinistra, Destra, Y, Giù, Destra, Giù

Switch: Su, Su, Sinistra, Destra, X, Giù, Destra, Giù

Gare a un giro

PS4: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Triangolo, Giù

Xbox One: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, Y, Giù

Switch: Giù, Su, Giù, Giù, Destra, Su, Giù, Destra, X, Giù

Circuito ghiacciato

PS4: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, O, Triangolo, Giù

Xbox One: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, B, Y, Giù

Switch: Giù, Sinistra, Destra, Giù, Destra, A, X, Giù

Come ci si potrebbe aspettare, attivare i codici blocca temporaneamente l’ottenimento di trofei e obbiettivi, oltre che le ricompense nelle modalità Avventura e Grand Prix di Crash Team Racing. Possono però essere usati per divertirsi senza troppi pensieri. Vi ricordiamo che potete leggere la nostra recensione a questo indirizzo.