Sembra che un nuovo gioco di Creative Assembly sia in lavorazione sfruttando Unreal Engine 5. Stando ad alcune offerte di lavoro pubblicate dagli sviluppatori, questo nuovo titolo sarebbe, inoltre, collegato ad una nuova IP. È dunque possibile che si tratti del gioco spaziale che lo studio autore della serie Total War sta producendo ormai da tempo. Si tratterebbe, inoltre, del primo gioco FPS dello sviluppatore dai tempi di Alien: Isolation.

Creative Assembly e SEGA hanno pubblicato diversi annunci di lavoro che confermano che lo sviluppatore sta assumendo per un nuovo progetto, facente parte di un nuovo franchise. Come si può leggere all’interno di una descrizione per la posizione di senior game programmer, il team realizzerà il nuovo titolo sfruttando Unreal Engine 5. Questo, inoltre, sarà il primo gioco di Creative Assembly a utilizzare il motore Unreal di Epic.

Sebbene questo “nuovo franchise” potrebbe essere il nuovo FPS di fantascienza dagli sviluppatori di Alien: Isolation che Creative Assembly ha annunciato nel 2018, le precedenti offerte di lavoro per il gioco affermavano chiaramente che le posizioni avrebbero funzionato su quel titolo. Sorge dunque un dubbio, dal momento che non avrebbe molto senso nascondere nuovamente un titolo già svelato almeno in parte.

Sembra comunque altrettanto difficile l’ipotesi che si possa trattare di un’ulteriore nuovo titolo sviluppato da Creative Assembly. Tuttavia, non si tratta di un’ipotesi da scartare dal momento che nella descrizione per la posizione di Brand Director possiamo leggere che la risorsa sarà impiegata nelle fasi primordiali dello sviluppo. In conclusione, ciò che è certo è che gli sviluppatori di Alien: Isolation e Total War stanno lavorando a qualcosa di nuovo. Il titolo è in fase embrionale e passerà sicuramente molto tempo prima di avere notizie più dettagliate ma, sicuramente, sarà distribuito in collaborazione con SEGA. Continueremo ad aggiornarvi sulle prossime novità.