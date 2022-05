Creative Assembly, sviluppatore di Total War: Warhammer 3, ha rivelato una tabella di marcia per tutti i contenuti aggiuntivi da rilasciare durante il 2022. Tra questi, oltre a DLC e contenuti aggiuntivi, sono incluse anche le patch e altri aggiornamenti. Nella schedule di questa tabella è incluso anche il periodo indicativo per il rilascio del DLC Immortal Empires.

Evan Teicheira, Community Manager di Creative Assembly ha affermato che il lancio di Total War: Warhammer III è solo l’inizio del viaggio. I giocatori si potranno aspettare molte novità sia in termini di aggiornamenti che di contenuti. Il secondo trimestre dell’anno, tuttavia, non vede il rilascio di contenuti importanti se non una serie di aggiornamenti e correzioni. Gli obiettivi delle patch di questo periodo saranno la correzione di problemi relativi al comparto tecnico, importanti dati i requisiti tecnici del titolo, alla gestione delle unità e all’IA. Tutto questo arriverà insieme al primo pacchetto unità Regiments of Renown, che aggiornerà le truppe di ogni fazione.

Il terzo trimestre, invece, è suddiviso in due aggiornamenti principali. L’aggiornamento 1.3 vedrà un altro pacchetto unità Regiments of Renown insieme a modifiche sulla frequenza di ricarica per Slaanesh e Tzeentch. L’aggiornamento 2.0, inoltre, sarà il primo ad introdurre una buona mole di nuovi contenuti. In primo luogo, verrà lanciata la beta dell’attesissimo DLC Immortal Empires la quale, purtroppo, non ha ancora una data ufficiale. Nella mappa troviamo anche i DLC Blood Pack 3 e il Lord Pack 1.

Infine, Creative Assembly non ha fornito molti dettagli relativi al quarto trimestre di Total War: Warhammer 3. Tuttavia, sappiamo che il gioco riceverà alcuni aggiornamenti. Tra questi, troviamo un terzo pacchetto unità Regiments of Renown che farà parte dell’aggiornamento 2.1. Infine, sarà rilasciato un aggiornamento 2.2/3.0 del quale, tuttavia, non sono stati forniti i dettagli. Creative Assembly ha anche affermato che il gioco riceverà più contenuti nel corso del 2023.