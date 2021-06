Cris Tales – Anteprima

L’estate che sta per iniziare si prefigura essere carica di titoli accattivanti, tra seguiti e remaster di franchise storici e alcuni nuovi titoli promettenti. In questo periodo così caldo di uscite sarebbe però un peccato distogliere lo sguardo anche dalle produzioni meno blasonate, in particolare Cris Tales promette di rivelarsi una piccola grande perla per tutti gli appassionati di RPG in cerca di qualcosa di fresco e genuino.

Presentato per la prima volta in occasione del PC Gaming Show dell’E3 2019 dal publisher Modus Games, Cris Tales è l’opera prima di Dreams Uncorporated con la collaborazione di SYCK, entrambi situati in Colombia. Si tratta di un titolo che si ispira dichiaratamente a JRPG classici come Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile, Bravely Default e Persona 5; da alcuni di questi titoli ha preso ispirazione per le meccaniche di gioco, da altri per le scelte stilistiche.

Non pensiate però che Cris Tales sia un mero collage di meccaniche classiche. Il titolo sprigiona un carattere proprio già dal peculiare stile visivo. Basta guardare le immagini o i trailer per notare il particolarissimo stile cartoonesco con colori sgargianti che dipingono un setting fantasy che gli autori hanno infuso di folclore colombiano.

Al di là dell’aspetto grafico, la caratteristica più interessante di Cris Tales è il suo gameplay incentrato sul rapporto di causa ed effetto tra vari momenti temporali. La protagonista Crisbell è infatti una maga del tempo e possiede il dono di osservare contemporaneamente il passato, il presente e il futuro dei luoghi che visita. O meglio: il possibile futuro, ancora soggetto ad alterazioni. Indovinate di chi sarà il compito di sistemare le varie sciagure che sembrano incombere sul mondo? Capiterà spesso che dando un’occhiata nel futuro Crisbell vedrà che qualcosa nel corso degli anni sembra destinato ad andare storto. Per evitare tale risvolto dovrà indagare nel presente e cercare di cambiare il corso degli eventi.

Un esempio piuttosto esplicativo lo abbiamo visto nel corso della demo che mostra i primi minuti del gioco a Narim, la città natale di Crisbell. La ragazza fa la conoscenza di Matias, una rana parlante che la guiderà nel suo viaggio e che potremo spedire nel passato e nel futuro per interagire con essi. Esplorando Narim, Crisbell si accorge che alcuni edifici nel futuro saranno distrutti da una misteriosa piaga. Per mettere in guardia del pericolo abbiamo parlato col carpentiere della città, ma questi è un uomo stanco e disilluso, e l’unico modo per metterlo in condizione di lavorare è un tonico che può preparare solo la farmacista della città. Questa a sua volta ha un problema: non può preparare il tonico perché il flacone degli ingredienti è stato posizionato accanto a quello di una tossina a cui però manca l’etichetta, e ora non riesce più a distinguerli. Guardando i flaconi nel passato possiamo però vedere dov’era apposta l’etichetta prima che venisse tolta e quindi sapere quale dei due flaconi contiene la tossina. Dopo averlo riferito alla farmacista, questa ci dice che per preparare il tonico ha anche bisogno di un particolare frutto di cui possediamo solo i semi. Non è un problema per noi: piantiamo i semi e nel futuro li vediamo già diventati un albero fruttifero; mandiamo dunque Matias nel futuro a raccogliere il frutto e riportarlo nel presente. La farmacista può quindi preparare il tonico che daremo al carpentiere per salvare gli edifici della città.

Quella che abbiamo illustrato è solo una delle varie situazioni che potremo risolvere utilizzando la nostra visione trans-temporale. Ma Cris Tales è innanzitutto un RPG e ancora più interessante sarà l’utilizzo dei poteri di Crisbell durante le battaglie. Di base segnaliamo che ogni personaggio del party può aumentare il danno dei propri attacchi fisici o smorzare i colpi avversari premendo un tasto nel momento giusto dell’animazione, un po’ come accadeva in Super Mario RPG o nei vari Mario & Luigi.

Parlando invece dei poteri temporali, Crisbell potrà spedire nel passato o nel futuro i suoi avversari modificando effettivamente la loro età e prestanza fisica; bisognerà quindi fare attenzione contro chi utilizzare questa abilità: se di base un nemico è nel fiore degli anni mandarlo nel passato lo renderà un fragile fanciullo, ma se si manda indietro un nemico attempato potremmo farlo tornare all’apice della sua forma fisica.

Il potere di creare istantaneamente un gap temporale si combina in modo molto interessante con vari status alterati. Esempio: dopo aver avvelenato un avversario ci basterà spedirlo nel futuro per decimare istantaneamente i suoi HP. O ancora: il primo boss che dovremo affrontare sono due giovani soldatesse munite di enormi scudi capaci di annullare qualsiasi colpo fisico. Abbiamo quindi lanciato su di loro un incantesimo di elemento acqua che ha inflitto lo status umidità, dopodiché Crisbell le ha mandate nel futuro; in questo modo le sorelle sono diventate più forti, ma il loro scudo nel frattempo si è arrugginito e spezzato, rendendole finalmente vulnerabili.

La formula di gioco di Cris Tales che si sviluppa sia nell’esplorazione che nel battle system ci ha genuinamente incuriositi per la sua grande potenzialità di creare situazioni originali e stimolare la nostra inventiva e abilità tattica. Se i presupposti si tradurranno in un sistema ben bilanciato e vario potremmo vederne davvero delle belle. Mentre rimaniamo affascinati dal particolare stile visivo e dalle più che convincenti tracce della colonna sonora, rimaniamo curiosi di vedere che tipo di storia aspetta la giovane Crisbell.

Attendiamo con impazienza di recensire la versione definitiva di Cris Tales in vista dell’uscita il prossimo 20 luglio per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch e PC.