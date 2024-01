Cross Blitz | La (non) recensione di un Deckbuilder in Early Access

La sempre crescente presenza di giochi di carte collezionabili su PC, console e dispositivi mobili ha reso il mercato molto competitivo e indubbiamente saturo.

In questo contesto affollato, un gioco deve distinguersi per riuscire a emergere dall'ombra dei grandi titoli e Cross Blitz, il nuovo gioco d'avventura a base di carte sviluppato da Tako Boys Studios LLC e pubblicato da The Arcade Crew, cerca di farlo grazie alla sua personalità eccentrica.

Pirati e Pop Star

I giocatori possono scegliere tra due approcci per affrontare le battaglie di carte di Cross Blitz: una modalità avventura, guidata dalla trama e una peculiare modalità con elementi roguelike.

La storia della modalità avventura, come da tradizione, è divisa in capitoli, ognuno incentrato su un personaggio principale coinvolto in storie decisamente disimpegnate e sopra le righe.

Troviamo, per esempio, un diva pop in cerca di una sosia che minaccia la sua reputazione o una sgangherata ciurma di pirati in cerca di tesori magici e di un ideale di libertà.

Grazie a delle storie leggere e molto piacevoli, oltre che a un plateau di personaggi stravaganti, queste brevi sezioni narrative, seppur molto banali in termini di scrittura, riescono a risultare più di un semplice escamotage per giustificare l’intercedersi delle varie partite a carte, riuscendo a strappare qualche risata e ad accompagnare il giocatore, in maniera tutto sommato piacevole, fino ai titoli di coda.

Ovviamente, progredire nell’avventura, garantirà al giocatore le canoniche ricompense a base di denaro e risorse utilizzabili per acquistare, o creare, nuove carte da aggiungere ai propri mazzi.

Questa costante introduzione di nuove carte, riesce a garantire una sorta di “sperimentazione guidata”, garantendo la possibilità di provare nuovi approcci, testare nuovi mazzi e, soprattutto, mantenere alta l’attenzione del giocatore fino alle fasi finali dell’avventura, garantendogli, allo stesso tempo, un lungo tutorial su tutte le regole presenti nel gioco.

La maggior parte delle battaglie all'interno della modalità avventura, non sarà particolarmente impegnativa, per lo meno fino agli scontri della parte finale del gioco, dove la difficoltà raggiunge un picco talmente alto da risultare sbilanciato e poco armonioso.

Questo cambiamento repentino rende le ultime fasi di gioco decisamente meno piacevoli, costringendo i giocatori a rivedere completamente le proprie strategie, più e più volte, per affrontare una serie di avversari notevolmente più difficili in una frustrante serie di partite votate al trail & error.

Un'animo Roguelite

Per quanto riguarda, invece, la modalità roguelike, le dinamiche risultano essere meno frustranti dal punto di vista della difficoltà. Con i giocatori che si affidano alla fortuna per creare da zero il loro mazzo con il quale affrontare una serie di avversari casuali.

La sfida si rivela sempre bilanciata ed appagante, riuscendo nel compito di rendere sempre piacevole la totalità degli scontri che caratterizzeranno una partita.

In questa modalità, i giocatori si spostano tra i diversi nodi di una mappa, potendo scegliere tra diverse opzioni lungo la strada e decidendo se affrontare battaglie, visitare aree di riposo, partecipare a eventi speciali o fare acquisti nei negozi.

Una partita completa nella modalità roguelike, dura poco più di un'ora rendendola fruibile anche in situazioni “mordi e fuggi” e permettendo ai giocatori di sperimentare, più facilmente, nuove combinazioni di carte.

Il gameplay di Cross Blitz si ispira alla moltitudine di giochi di carte già visti e rivisti: si costruisce il proprio mazzo, composto da creature e incantesimi, e seguendo un insieme di regole molto basico, ci si scontra con gli avversari in una battaglia a turni.

Ciò che rende diverso il gioco è l'ampia varietà di copie consentite per ciascuna carta e gli archetipi di progettazione del mazzo.

Tuttavia, alcuni di questi archetipi sembrano dipendere troppo dalla fortuna, rendendo alcune partite meno soddisfacenti e inquinando, indelebilmente, l’aspetto strategico del gioco.

Un ulteriore elemento atto a variare l’esperienza rispetto ad altri deckbuilder sono le reliquie, abilità passive che modificano drasticamente il comportamento dei mazzi.

Non si tratta di una meccanica rivoluzionaria ma riesce ad aggiungere un ulteriore livello di strategia, arricchendo l'esperienza di gioco e rendendola meno “canonica”.

Per quanto riguarda la resa grafica di Cross Blitz, la pixel art con cui vengono rappresentati gli scontri è indubbiamente ben realizzata, così come lo stile retrò che caratterizza ogni schermata di gioco. Le animazioni sono convincenti, così come la direzione artistica si rivela sempre azzeccata, vivace e colorata.

Conclusioni preliminari

Quando tutto funziona alla perfezione, Cross Blitz riesce a offrire un'esperienza di divertente e, per certi versi, unica. Il problema è che, al momento, le situazioni in cui tutto funziona a dovere sono troppo dettate dalla casualità.

In modalità avventura la difficoltà subisce un’impennata poco bilanciata e decisamente poco piacevole, mentre nella modalità roguelike gli archetipi dei mazzi risultano a tratti sbilanciati e votati più alla fortuna che alla strategia.

L’aspetto positivo, però, è che Cross Blitz è in accesso anticipato e il team di sviluppo non solo ascolta costantemente la community ma rilascia aggiornamenti con una cadenza davvero impressionante.

La Roadmap stilata dagli sviluppatori promette davvero tanta carne al fuoco e le fondamenta su cui si erge il tutto sono molto solide, ora non resta che aspettare la fine del periodo di accesso anticipato per tirare le somme in maniera definitiva e capire se Cross Blitz possa essere un’ottima alternativa a i Deckbuilder più celebri e blasonati.