Crysis Remastered non includerà Warhead, lo conferma Crytek

Dopo che è rimasta in pausa per diversi anni, la saga di Crysis sta per tornare. L’annuncio è arrivato qualche giorno fa, quando Crytek ha presentato Crysis Remastered, la rimasterizzazione del primo storico capitolo della saga FPS. Alcuni appassionati, presi dall’euforia dell’annuncio hanno subito ipotizzato che lo stesso trattamente sarebbe stato riservato anche a Crysis Warhead, e a tal proposito si è espressa la stessa Crytek.

In un recente post pubblicato su Inverse, Crytek ha confermato che Crysis Remastered includerà una rivistazione visiva solamente del primo capitolo. L’espansione succesiva, Warhead non sarà compresa nella remastered. “Crysis Remastered comprenderà solo il gioco originale”, ha confermato un rappresentante Crytek. “Non includerà Warhead o altri giochi della serie.”

È confermato quindi, che l’espansione che metteva i giocatori nei panni di Psycho non verrà riproposta insieme al primo amatissimo capitolo. Non è ancora chiaro invece se anche il secondo e il terzo capitolo della storia principale verranno riproposti con una remastered in futuro. Chissà se questo ritorno non sia un primo sentore dell’arrivo di un quarto capitolo durante la prossima generazione videoludica.

Vi ricordiamo che Crysis Remastered è attesa sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Non è ancora stata annnciata una data di lancio specifica, ma ci aspettiamo maggiori approfondimenti nel corso dei prossimi mesi. Cosa ne pensate della decisione di Crytek di non rimasterizare anche Crysisi Warhead? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.