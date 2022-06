Un furto esemplare quello avvenuto nel corso degli ultimi giorni e che ha come protagonista CS:GO, ovvero Counter-Strike: Global Offensive, il gioco di casa Valve. Come riportato da PCGamesN, infatti, sono state rubate delle skin per un valore superiore al milione di dollari. Un vero e proprio furto, avvenuto da un inventario Steam e che lascia ancora sbigottiti su come sia stato possibile.

Andiamo con ordine: a subire il furto delle skin è stato il collezionista ohnePixel, che ha sottratto ben 2 milioni di Dollari di Skin. “Questo era l’inventario più costoso di tutti i tempi”, ha dichiarato ohnePixel su Twitter. E non è un caso che abbia usato queste esatte parole: tra le skin rubate figurano anche ben 7 Dragon Lore, una skin per un fucile. Sul mercato, quel cosmetico ha un valore decisamente alto, tanto che viene venduto a un prezzo di circa 56.000 Dollari su alcuni siti di terze parti. La collezione includeva anche una gemma blu, che da sola faceva quasi il totale dell’importo rubato, ovvero 1,4 milioni di Dollari.

“Per favore, diffondete quello che mi è successo. Metà degli oggetti sono stati venduti, l’altra metà è al momento nell’account dell’hacker e in vendita sul marketplace”, le parole di ohnePixel dichiarate su Twitter. Un grido di aiuto, poiché la collezione era davvero preziosa ed è un vero peccato vedere che sia finita nelle mani sbagliate.

Come ha fatto però un criminale a impossessarsi delle sue skin? Semplice: l’account Steam è stato compromesso. Chi ha voluto rubare le skin di CS:GO del collezionista è entrato nel suo account, cambiato il nome e anche l’indirizzo mail a cui era associato. Il tutto, ovviamente, senza lasciare una traccia evidente prima del furto. Un problema che apre di nuovo un grande interrogativo: i nostri beni digitali sono davvero al sicuro oppure le società come Valve devono fare di più per proteggere i giocatori?