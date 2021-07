Cuffie Nintendo Switch: le migliori | Luglio 2021

Questa settimana abbiamo assistito all’annuncio di Nintendo Switch OLED, una nuova edizione della console della grande N che si va ad aggiungere alla famiglia Switch. L’ibrida Nintendo continua il suo ciclo vitale quindi, che ci ha già proposto una serie di innumerevoli esperienze con giochi per ogni gusto, che potete acquistare a quest’altra nostra guida.

Nintendo Switch è anche una console con una varietà di accessori molto utili per godere al meglio dell’esperienza di gioco proposta dalla compagnia di Kyoto. Tra Joy-Con e controller di diversi colori e fattezze, ci sono anche tutta una serie di cuffie supportate dalla console ibrida. In questa guida all’acquisto vi mostreremo alcune delle cuffie per Nintendo Switch migliori da acquistare online, e scoprirete che ce n’è veramente per tutti gusti e le occorrenze.

Cuffie Nintendo Switch | Le migliori

PDP LVL40

Cominciamo dalle cuffie PDP LVL40, un prodotto di terze parti con il bollino di garanzia Nintendo. Se siete in cerca di un’ottima qualità audio da godere anche in sessioni di gioco portatili, allora questo headset sarà capace di restituirvi un’esperienza audio di ottimo livello ad un prezzo decisamente contenuto. A questo si va ad aggiungere un design che si sposa alla perfezione con la console Nintendo e i colori dei Joy-Con. Le cuffie PDP LVL40 sono disponibili in due diverse colorazioni: la versione completamente nera, perfetta con la coppia di Joy-Con grigi e la versione neon che si sposa perfettamente ai Joy-Con azzurro e rosso.

G-LAB Korp COBALT

Non essendoci modelli di cuffie ufficiali per Nintendo Switch, se siete interessati ad acquistarne una dovrete cercare molti dei produttori che producono headset compatibili con l’ibrida Nintendo. Le G-LAB Korp COBALT fanno parte del gruppone, e si vanno a inserire in una fascia di prodotti a basso prezzo che però non lasciano indietro la qualità audio. Certo, non parliamo di cuffie all’ultimo grido, ma sono perfette per ogni tipo di sessione su Switch. Inoltre, presentano anche un microfono integrato per interagire e collaborare con gli altri giocatori nei giochi online.

Turtle Beach Recon 70N

Saliamo leggermente di prezzo e qualità con le cuffie Turtle Beach Recon 70N. Questo marchio è da sempre una garanzia per qualità di componenti e design nel mondo degli headset, e anche questo modello, perfettamente compatibile con Nintendo Switch, saprà darvi un’esperienza di gioco auditiva di grande qualità senza dover spendere un capitale. Leggere e comfortevoli anche durante le sessioni più prolungate, queste sono cuffie perfette per chi possiede un budget ristretto ma non vuole scendere ad eccessivi compromessi lato audio.

Logitech G332

Se siete in cerca di un paio di cuffie cablate, le Logitech G332 sono una delle scelte migliori sul campo anche per giocare su Nintendo Switch. Oltre ad un design minimale ma molto piacevole, queste cuffie offrono un audio pulito e avvolgente grazie ad un driver da 50 mm. Anche in questo caso, inoltre, è presente un comodissimo microfono in stile Flip to Mute che è perfetto per tutti coloro che apprezzano anche i titoli Nintendo più collaborativi o competitivi nelle loro sessioni online.

Corsair HS35

Chiudiamo questa guida all’acquisto con la Corsair HS35, un paio di cuffie compatibili anche con Nintendo Switch di alto livello. Ad un prezzo maggiore rispetto alle altre proposte, sarete in grado di portarvi a casa un headset di grande qualità. Oltre ai driver 50 mm, che vi faranno sentire sempre al centro dell’azione grazie ad un audio pulito, il comfort nell’indossare queste cuffie vi sorprenderà. Questo perchè Corsair ha punta tantissimo sull’utilizzo di materiali comodi e che si adattano perfettamente ad ogni giocatore.

Come scegliere le migliori cuffie Nintendo Switch

Prima di gettarvi all’acquisto di una delle cuffie proposte in questa guida, è necessario sottolineare un paio di caratteristiche che possono essere presenti (o assenti) nei vari modelli che si trovano sul mercato.

Cuffie cablate

La scelta più diffusa riguarda le cuffie provviste di cavo. Oltre a proporre una qualità audio senza possibili interferenze, le cuffie cablate hanno un grosso pregio ma anche un fastidioso difetto dalla loro. Grazie al cavo l’utente non ha bisogno di dover mettere sotto carica ogni tot ore le proprie cuffie, ma nel rovescio della medaglia il cavo (se troppo corto) potrebbe limitare lo spostamento relegando il possessore all’utilizzo dell’hardware in spazi meno liberi.

Cuffie Wireless

Le cuffie senza filo hanno dalla loro una libertà decisamente maggiore. Dal punto di vista del comfort, quindi, le cuffie wireless vincono a mani basse grazie alla mancanza dell’ingombro del filo, che con il passare del tempo rischia anche di usurarsi sempre di più.

Cuffie con microfono integrato

Parlando di cuffie adibite al gaming, avere anche un microfono integrato va ad unire dure grandi necessità dei videogiocatori. Oltre a voler sentire bene, gli appassionati che amano giocare online sono sempre alla ricerca del miglior modo di comunicare con la propria squadra. Per questo avere un paio di cuffie che permettono anche l’utilizzo di un microfono è un qualcosa da valutare assolutamente se si è grandi fruitori di giochi online, o se amate giocare ai titoli cooperativi o competitivi presenti nel catalogo Nintendo Switch.