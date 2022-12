Nelle scorse ore, Massive Monster e Devolver Digital hanno condiviso un post sul blog dedicato a Cult of the Lamb su Steam. Nel messaggio, gli sviluppatori hanno ringraziato i fan per il supporto mostrato nei mesi immediatamente successivi al lancio e hanno presentato i dettagli per quello che sarà il primo, importante, contenuto gratuito dedicato al loro apprezzatissimo roguelike (di cui trovate qui la nostra recensione).

I contenuti di questo aggiornamento saranno molteplici e andranno a inficiare diversi aspetti del titolo. Molte delle migliorie offerte da questa patch, infatti, saranno relative a problematiche emerse grazie ai feedback della community. Altre, invece, saranno modifiche di gameplay che permetteranno al nostro agnellino di sfruttare diverse tipologie di attacco, come i nuovi attacchi pesanti che saranno in grado di sbalzare via un gran numero di nemici con una pressione prolungata del tasto di attacco. Ogni arma, inoltre, ha la sua variante di attacco pesante come il lancio boomerang offerto dall’ascia.

Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi e prettamente estetici, con questo aggiornamento di Cult of the Lamb, Massive Monster e Devolver Digital porteranno ai giocatori una serie di nuove skin e alcuni nuovi seguaci. Nel nostro culto, infatti, potremo accogliere il pinguino e il leone che saranno inseriti nella lista dei nostri possibili adepti. Questi due nuovi followers, tuttavia, saranno disponibili soltanto seguendo le sessioni Twitch degli streamer aderenti al gioco fino al 5 gennaio 2023. Inoltre, per quanto riguarda la componente estetica del gioco, gli sviluppatori renderanno disponibili anche ulteriori skin per tutti coloro che aderiranno al nostro culto.

La data di lancio per questo aggiornamento gratuito di Cult of the Lamb (che potete acquistare su Amazon) non è ancora stata annunciata ma, stando a quanto detto dagli sviluppatori, dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023. Infine, con questo update, Massive Monster e Devolver Digital vogliono portare maggior profondità e difficoltà al gioco. Inoltre, come si può leggere nel post su Steam, dobbiamo aspettarci novità da Barbatos, uno dei nemici che proverà a sbarrarci il cammino. Certamente non mancherà la simpatia che ha contraddistinto questo titolo già dai primi giorni.