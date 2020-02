Cuphead: modder crea una Easy Mode

Cuphead sicuramente è uno degli indie più acclamati degli ultimi anni grazie soprattutto alla sua estetica. Pubblicato e sviluppato dai fratelli Chad e Jared Moldenhauer di Studio MDHR, il titolo è diventato famoso anche per la sua elevate difficoltà, tanto che molte persone non sono riusciti a terminare il gioco. Per chi non lo sapesse Cuphead è un run ‘n’ gun di vecchia scuola in cui si muore davvero centinaia di volte. La bellezza del titolo sta proprio in questo, ma tuttavia a qualcuno potrebbe venire a noia ripetere in continuazione gli stessi livelli e boss. Un modder, tale n00bplatformer, ha deciso quindi di creare e rilasciare su Steam una easy mode chiamandola “Assist Mode” proprio per queste persone.

Come fa sapere il ragazzo, questa mod prende ispirazione dalla modalità assistenza presenza in Celeste, famoso titolo indie che lo ha portato a vincere il premio ai Game Awards come miglior gioco indipendente nel 2018. Nel platform con protagonista Medeline, l’Assist Mode aggiungeva dinamiche molto similari a dei cheats, come l’invincibilità e il dash infinito. Quella di Cuphead, invece, intende diminuire la difficoltà di gioco concedendo al giocatore 6 punti vita iniziali invece che i soliti 3, il potenziamento delle armi da fuoco e ben 40 monete iniziali da spendere nel negozio. Per mostrare la easy mode in azione, n00bplatformer ha rilasciato un video che potete vedere qui sotto.

Il modder infine consiglia a tutte le persone che vogliono provare l’assist mode di avviare un nuovo file di salvataggio per evitare qualsiasi problema di cancellazione dei dati o quant’altro. Ai puristi del genere potrebbe non piacere questa nuova modalità, ma nessuno li obbliga a scaricarla; d’altronde, questo è pensato esclusivamente per chi vuole godersi il gioco in modo più pacato. Ricordiamo infine per chi volesse, può scaricarla a questo indirizzo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Proverete a scaricarla? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo ed alla sua nuova espansione in uscita proprio quest’anno.