Ogniqualvolta ci avviciniamo alla fine dell’anno, siamo presi d’assalto da tutta una serie di premiazioni, festeggiamenti e classifiche che mettono in primo piano tutto quel che ha funzionato nel corso degli ultimi dodici mesi. I TGA sono solo un esempio in ambito premiazioni videoludiche, ma hanno ormai preso piede anche i vari wrap-up di Spotify, di Twitch e anche di PlayStation e Nintendo. Ma in tutto questo ci sono dati statistici anche più particolari e ricercati, con uno di questi che vede come protagonista Cuphead.

Quello che state per leggere può sembrarvi alquanto originale, ma stando alle statistiche pubblicate da un noto sito per adulti, scopriamo che all’interno delle ricerche di quella piattaforma uno dei videogiochi più cercati dagli utenti è stato Cuphead. Il titolo sviluppato da Studio MDHR è andato incontro a una popolarità devastante, tanto che in pochissimo tempo è diventato un franchise con tanto di gadget di ogni genere, fumetti e una meravigliosa serie TV animata che potete guardare su Netflix.

Ora, come se tutto questo grande attaccamento da parte dei fan non bastasse, Cuphead e i suoi personaggi (soprattutto i suoi personaggi) appaiono tra i termini di ricerca più gettonati su questa ben nota piattaforma per adulti. Il titolo di Studio MDHR non è il solo videogioco ricercato su quei lidi, e come possiamo vedere dalle statistiche rilasciate in questo periodo sono tanti i titoli gettonati.

Alcuni dei videogiochi più ricercati dagli utenti sul suddetto sito per adulti sono i seguenti:

Fortnite

Overwatch

Genshin Impact

Minecraft

Pokemon

Cyberpunk

Summertime Saga

League of Legends

Valorant

Resident Evil

Apex Legends

GTA 5

Roblox

Mortal Kombat

Skyrim

Among Us

Splatoon

Final Fantasy

Call of Duty

Street Fighter

Mass Effect

Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.